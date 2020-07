„Záleží na všech životech, včetně těch hovad, která to tvrdí.“ Schwarzenberg narovinu o Zemanovi a budoucím prezidentovi

Bývalý ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg promluvil o současném politickém dění. Prohlásil, že by v Česku uvítal hnutí Gipsy Lives Matter a nastínil své představy ohledně toho, kdo by měl kandidovat v příštích prezidentských volbách. Rovněž se přiznal, že Zeman nesplnil jeho očekávání a vystupuje hůř, než předpokládal.

Ve svém rozhovoru publikovaném na portálu iDNES.cz český poslanec a někdejší prezidentský kandidát ve volbách 2013 Karel Schwarzenberg uvedl, že je jeho rozhodnutí ukončit v příštím roce své působení ve velké politice odůvodněno především jeho zdravotním stavem a vysokým věkem. Nicméně, bývalý šéf české diplomacie hodlá sledovat politické dění ve světě i nadále. Nyní nešetřil kritikou ani vůči současnému dění, a to včetně svrhávání pomníků. Je přesvědčen, že posuzování procesů, které se odehrávaly před několika stoletími, podle současných hodnot a pravidel je zcela zavádějící.

„Samozřejmě na všech životech záleží, i na životech hovad, která se tím ohánějí. To bych nepopíral. I na jejich životu záleží,“ vymezil své stanovisko bývalý český diplomat.

Poněkud méně kritické stanovisko český politik zastává vůči samotnému hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Myslí si totiž, že je tento slogan oprávněný vzhledem k těm problémům, s nimiž se Afroameričané potýkají ve Spojených státech amerických. Dokonce prohlásil, že by v Česku bylo na místě říkat Gipsy Lives Matter (Na životech Romů záleží). V souvislosti s tím vyslovil svůj skeptický pohled na výrok českého prezidenta Miloše Zemana o tom, že slogan Black Lives Matter je ve své podstatě rasistický, a že záleží na všech životech.

Následně se Schwarzenberg vyjádřil i vůči činnosti samotného českého prezidenta. Podle jeho slov Zeman vystupuje hůř, než se původně očekávalo. Přitom odmítl uvést kandidáta pro příští prezidentské volby, kterého by rád viděl v čele státu. Zdůraznil však, že by to měl být někdo, kdo se vyzná v politice a kdo by měl dostatečné charisma, aby dokázal přesvědčit voliče. Dal totiž jasně najevo, že kandidát v minulých volbách Jiří Drahoš těmto kritériím neodpovídal.

Black Lives Matter jako projev rasismu

Na konci června se český prezident Miloš Zeman kriticky vyjádřil vůči názvu hnutí Black Lives Matter. Podle jeho názoru má rasistický ráz. Prohlásil to na oslavách 244. výročí Dne nezávislosti USA v rezidenci amerického velvyslance.

„A z obou těchto rolí říkám, že slogan Black Lives Matter (Na černošských životech záleží, pozn. red.) je rasistický, protože záleží na všech životech,“ zdůraznil Zeman.

Svůj negativní postoj vymezil i vůči bourání soch v Severní Americe a stejně tak odsoudil i nepokoje, které propukly po smrti Afroameričana George Floyda.