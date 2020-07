Maříková: Pokud vláda vyžaduje po občanech používání nějaké aplikace, tak ať jim zajistí chytré telefony

Před několika dny český epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula prohlásil, že by si v budoucnu čeští občané měli vybrat, zda budou dodržovat karanténní opatření anebo využívat novou aplikaci na chytrých telefonech.

„Lidé by se měli rozhodnout v určité fázi, jestli chtějí mít nějaká karanténní opatření nebo něco zavírat, na druhé straně mít normální, běžný život s určitým pouze distančním omezením a tuto aplikaci,” uvedl Prymula.

Tento návrh vyvolal vlnu kritiky ze strany řady opozičních politiků. Poslanec a lídr Pirátů Ivan Bartoš vytkl Prymulovi vyhrožování českým občanům, myslí si totiž, že by vláda měla nejspíš aktivně poskytovat lidem veškeré informace, nikoliv je strašit. Důležitost informování občanů zdůraznil i poslanec za KDU-ČSL Vít Kaňkovský, jenž si je jistý, že by využívání aplikace mělo být dobrovolné. Tvrdí přitom, že stát musí více investovat do její propagace.

Odmítavé stanovisko vůči nápadu Prymuly vyslovila i česká poslankyně za SPD Karla Maříková. Podle ní jde o vydírání ze strany vlády.

„Tohle už zavání vydíráním. Když nebudete mít náhodou chytrý telefon, abyste mohli používat aplikaci e-rouška, budete tedy muset být v karanténě?” ptá se česká politička.

Dále Maříková tvrdí, že v případě, kdy stát chce zavést povinné využití aplikace e-rouška, tak nejdříve musí zajistit, aby všichni čeští občané dostali možnost ji využívat. Jedná se totiž o finanční rovinu, kdy zdaleka ne všichni si mohou dovolit používání chytrých telefonů.

„Pokud vláda vyžaduje po občanech používání nějaké aplikace, tak ať jim zajistí chytré telefony, protože není povinností každého občana ho mít. A co když budu mít v telefonu aplikaci a nebudu ho nosit, to Prymula už nepomyslel,” píše Maříková.

Dalším bodem kritiky ze strany členky SPD je hrozba zneužití aplikace za účelem sledování českých občanů. Podle ní to může přispět k rozšíření totalitních praktik a omezení svobod.

Stane se e-rouška povinnou?

Dříve český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sdělil, že stažení a využití aplikace e-rouška bude dobrovolné, nikoliv povinné. Podle Vojtěcha by nová verze aplikace měla být spuštěna již 1. září, ujistil přitom, že bude fungovat na všech mobilních telefonech a bude kompatibilní s obdobnými aplikacemi v zahraničí. Vyvrátil rovněž i tvrzení o tom, že by nová aplikace mohla být zneužita na sledování občanů.

„Kolem e-roušky panuje řada mýtů. Ten největší je, že e-rouška sleduje pohyb člověka, který ji má nainstalovanou v mobilním telefonu. Já bych to chtěl vyvrátit, žádný pohyb aplikace nesleduje,” prohlásil český ministr.