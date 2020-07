Záleží na životě Okamury? Šéf SPD varuje před šířícím se rasismem

Okamura se v rozhovoru ohradil proti hrozbě Facebooku zablokovat jeho stránku a stránku jeho stranického kolegy Radima Fialy kvůli tomu, že údajně porušují pravidla užívání. Podle šéfa SPD ve svých příspěvcích pouze píše, co se skutečně děje.

„Citoval jsem srbského prezidenta Vučiće, který chtěl nasadit armádu proti nelegálním migrantům, kteří páchají trestnou činnost při průchodu Srbska tím, že tam páchají krádeže a loupeže. Občané si stěžovali a on řekl, že chce, aby zakročila armáda,“ uvedl Okamura příklad jednoho ze svých příspěvků, který vadil Facebooku. „Citoval jsem zcela správný výrok, který byl na ochranu řádných a slušných lidí. Kdo jiný by měl zakročit než policie či armáda? A toto bylo označeno za výrok, který má porušovat pravidla,“ poznamenal.

„Jsem přesvědčen, že záleží na všech životech. Slogan Black Lives Matter se mi vůbec nelíbí, protože jsem napůl žlutý a upřímně řečeno, když někdo začal říkat, že na černých životech záleží, místo toho, aby řekl, že na všech životech záleží, tak to není určitě ideální, protože to může evokovat, že na bílých nebo žlutých životech nezáleží,“ míní.

„Jsem napůl běloch a napůl žluté rasy a jsem každodenním terčem rasistických narážek od politických oponentů, stačí se podívat do diskusí. Jsem zásadním odpůrcem rasismu a pozitivní diskriminace. Máme mít všichni stejná práva a také stejné povinnosti,“ poznamenal s tím, že policie šetří autory některých příspěvků v diskuzi na jeho Facebooku, kteří mu vyhrožovali smrtí.

Zpřísnění norem toho, co lze považovat za nenávistný komentář po smrti George Floyda a protestech Black Lives Matter, Okamura neakceptuje. Samo hnutí označil za rasistické, neboť záleží na životě všech. On sám, který je na půl příslušník žluté rasy, je častým terčem rasistických útoků ze strany svých odpůrců.

V této otázce zaujímá stejný postoj jako prezident Miloš Zeman, který na recepci v americké ambasádě označil heslo Black Lives Matter za rasistické.

„Zkuste si představit, kdyby to bylo opačně, kdyby to heslo bylo, že na bílých životech záleží. To by tady okamžitě nějací aktivisti a blázni říkali, jak jsou běloši rasisti,“ uvedl.

V této souvislosti se ohradil i proti výrokům čestného předsedy TOP 09, který se domnívá, že kvůli diskriminaci Romů by v Česku mohlo vzniknout hnutí Gipsy Lives Matter. Poukázal na to, že v SPD je i několik Romů. „Pracují, jsou skvělí, máme je rádi a je to v pořádku,“ zdůraznil.

Budoucí kandidát na prezidenta?

V minulosti Okamura uvažoval o kandidatuře na prezidentský úřad. Teď to ale podle něj není na pořadu dne. Prosazení programu SPD lze dle jeho slov nejlépe prosadit v Poslanecké sněmovně. Nevyloučil ale, že by se o místo prezidenta v budoucnu ucházel.

Nyní se zcela soustředí na letošní krajské a senátní volby i volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce. Průzkumům, jež mu dávají kolem pěti procent, nevěří a označuje za zmanipulované.

„Máme náš interní průzkum, abychom věděli, jak jsme na tom ve skutečnosti, a víme, že se v některých krajích pohybujeme až na 11 procentech,“ podotkl Okamura.