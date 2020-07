„Obrovský zásah do sociálně slabších rodin.” Nová iniciativa primátora Hřiba šokovala Fialu

Jako první přišel s informacemi o zdražení ročního kuponu na MHD o téměř 2000 korun deník E15, pak tuto zprávu potvrdil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Zatím není jasné, od kdy by zdražení mělo přijít.

„Zvažují se jednotlivé varianty, z nichž jedna je i tato. Vypracovaly se jednotlivé scénáře, o kterých se teď bude bavit rada,” řekl Novinkám k návrhu na zdražení náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Výši zdražení Scheinherr sám veřejně nezmínil, podle radní Hany Marvanové (STAN) by ale roční kupon, který dnes stojí 3650 korun, mohl stát až 5400 korun.

Kvůli dopadům pandemie covid-19 vedení města jedná o souboru opatření v městské hromadné dopravě (MHD), která mají zmírnit finanční dopad krize, jenž je v MHD odhadována až na dvě miliardy korun. Jeden z plánů hovoří o zdražení jízdného až na 5500 korun. DPP a MHD má v koalici na starosti Praha Sobě.

Pražští koaliční Piráti a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) požadují před případným zdražením jízdného nejdříve změnu fungování a financování dopravního podniku (DPP). Ke zvýšení ceny ročního kuponu zatím nezaujali konečné stanovisko.

Reakce politiků na možné zdražení ročního kuponu

Předseda opozičního klubu ANO Patrik Nacher tuto iniciativu odmítl.

„Pro rozvoj města platí pozitivní motivace. Chci-li nalákat řidiče do MHD, musím ji zatraktivnit. V případě aut dochází k omezování a nyní koalice plánuje negativní krok i v MHD. Namísto zatraktivnění jde opačným směrem,“ řekl Nacher.

Také je podle něj nutné nejdříve hledat úspory v DPP. Pokud to nepostačí, musí město začít lákat nové cestující. Zdražení ročních kuponů je podle něj až úplně poslední krok.

„Současná magistrátní koalice se asi rozhodla připravit Pražany o zbytek jejich peněz. Zdražila vodné a stočné, daň z nemovitosti, nájmy a teď se chystá zdražit i jízdné v MHD a parkovné,“ uvedla předsedkyně opozičních zastupitelů ODS Alexandra Udženija.

Svou reakci sdělil na Facebooku i člen SPD Radim Fiala.

„V době koronakrize je to naprosto asociální a pro spoustu sociálně slabších rodin to bude obrovský zásah. Koalice vedoucí Prahu ukazuje, jak by tito zástupci Demobloku řídili celý stát. Pane Hřibe, místo války s Čínou a Ruskem byste se měl spíše zajímat o blaho občanů Prahy!“ napsal Fiala.

Mnozí komentátoři jeho výrok podpořili a poukázali na to, že Pražané dostali to, pro co hlasovali. Někteří si vzpomněli na poslední kontroverzní kroky vedení Prahy v době karantény.

„Vláda bojuje za zvýšení rozpočtu, z kterého část dá obyvatelům za koronu. Pražští je odevzdají magistrátu za jízdné, parkovné a co ještě, kvůli koroně. Primátor je rozdá na pochod buzíků, výměny soch, názvy a uzavírky ulic a co ještě. No není to šaškárna? Není, to jen piráti se chovají jako piráti. Okrádají ostatní. Co dělá opozice? Je to někde k vidění?“ komentoval zprávu jeden muž.

„Pražáci to nejen pochopí, ale přijmou s nadšením. Bez tramvaje se konec konců člověk obejde, ale zkuste se obejít bez sporu o název náměstí před ruskou ambasádou...“ satiricky poznamenal další.

Roční kupon zlevnila Praha v roce 2015 z původních 4750 korun na 3650 korun. Mezi roky 2016 a 2017 tak klesly příjmy z jízdného o 157 milionů na 3,7 miliardy. Loni DPP utržil z jízdného téměř 4,5 miliardy. Od letošního roku podnik očekává kvůli koronavirové krizi výrazně horší výsledky.