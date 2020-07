Měsíční výhled meteorologů: Žádné tropy nás nečekají

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil na svém webu měsíční výhled počasí. Z něj vyplývá, že nás nečekají žádné tropické teploty, právě naopak. Do poloviny srpna se očekávají teploty kolem 24 stupňů, srážky se čekají větší, než je v období mezi polovinou července a srpna obvyklé.

Co se týče nadcházejícího týdne, pak denní teploty budou ze začátku kolísat mezi tou vyšší hranicí, konkrétně by se mohly vyšplhat až na 27 stupňů. Skok přijde v polovině týdne, kdy bude jen 21 stupňů, na konci týdne by se však mělo opět oteplit.

Na začátku týdne budou také teplejší noci, zpočátku se bude jednat o 14 stupňů, v polovině týdne dojde k poklesu na deset stupňů, ke konci týdne se teploty opět zvýší na 12 stupňů.

Zmiňme ještě průměrnou teplotu v období od 20. července do 16. srpna, která činí 18,7 stupňů Celsia. Od roku 1951, kdy se začaly vést záznamy, bylo nejtepleji v roce 2018, kdy se průměrná teplota vyšplhala na 22,5 stupňů Celsia. Nejnižší průměr pak zaznamenali v roce 1987 s 14,7 stupni.

Dané období bude z hlediska srážek průměrné až slabě nadprůměrné. Úhrny se podle meteorologů budou pohybovat asi kolem 20 litrů na metr čtvereční. Český hydrometeorologický ústav varuje, že ačkoliv výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje všechny možné výkyvy.

I přes déšť je sucho

V této souvislosti ještě připomeňme, že Českou republiku trápí sucho. A ačkoliv v posledních týdnech v Česku vydatně pršelo, jisté oblasti se v naší zemi i přesto potýkají se suchem. Nejméně pršelo v minulém týdnu na severozápadě Čech, tato oblast je tak i z hlediska sucha nejpostiženější. Naopak nejvíce srážek spadlo pak na východě Čech.

Podle meteorologů je červenec z hlediska srážek průměrný. Dodávají však, že se nejedná o rovnoměrné srážky. Právě z tohoto důvodu je na tom z hlediska sucha mnohem hůře severozápad než severovýchod republiky.

„Na severozápadě Čech, tedy v místech, kde pršelo nejméně, se rozšířila plocha území s mírným až mimořádným suchem,“ konstatoval meteorolog Janek Doležal s tím, že v oblasti kolem řeky Ohře se vyskytuje mimořádné sucho.

S tím souvisí i pokles hladiny podzemních vod na severozápadě Čech. „Stav podzemních vod se v minulém týdnu mírně zhoršil, k největšímu poklesu hladin došlo v povodí Ohře, u přítoku dolního Labe a v povodí Jizery,“ uvedl.

Naopak lépe je na tom východ republiky, především se jedná o Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Tato oblast je na tom také lépe z hlediska vlhkosti půdy. „Ve východní polovině Česka je stav půdní vláhy ještě normální, místy dokonce silně nadnormální,“ dodal.