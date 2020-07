„Takové naši dědové brali na vidle,“ zazněla podpora právníkovi, který napsal, že Schwarzenberga vychovali ve vepříně

V rozhovoru publikovaném na portálu iDNES.cz se český poslanec a někdejší prezidentský kandidát ve volbách roku 2013 vyjádřil k situaci s hnutím Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Uvedl, že je tento slogan oprávněný vzhledem k těm problémům, s nimiž se Afroameričané potýkají ve Spojených státech amerických.

Dokonce prohlásil, že by v Česku bylo na místě říkat Gipsy Lives Matter (Na životech Romů záleží). V souvislosti s tím vyslovil svůj skeptický pohled na výrok českého prezidenta Miloše Zemana o tom, že slogan Black Lives Matter je ve své podstatě rasistický, a že záleží na všech životech.

„Samozřejmě na všech životech záleží, i na životech hovad, která se tím ohánějí. To bych nepopíral. I na jejich životu záleží,“ vymezil své stanovisko bývalý český diplomat.

Zrovna tohle spojení „hovad“ s běloškou majoritou vyvolalo znechucení u právníka Tomáše Tyla. Ten na sociální síti přišel s poznámkou na adresu Schwarzenberga.

„Vás vychovali leda v knížecím vepříně, Vaše Jasnosti, protože Vy se v běžné větě bez urážek typu ‚zaprdění Čecháčci‘ nebo ‚hovada‘ neumíte obejít,“ zazněla kritika na adresu Schwarzenberga.

Poté Tyl napsal Schwarzenbergovi přímo na jeho e-mail, jehož text zároveň zveřejnil na Facebooku. Dotazuje se, zda je příslušník šlechtického rodu a dvojnásobný exministr schopen vytvořit českou větu bez vulgarismu urážejícího obyvatele této země.

„Co si to dovolujete vůči národu, který vás jako cizí šlechtu přijal, pracoval pro vás a vytvořil to, co dnes máte,“ stojí v dopise.

V této souvislosti právník také zdůraznil, že se takto nenávistně na adresu české společnosti nevyjadřoval žádný z jeho předků, takže si klade otázku, kam až hodlá tento poslanec parlamentu České republiky a beneficient českého státního rozpočtu klesnout.

„Strašlivě jste mě zklamal, a nejen mě. Jste arogantní, protičeský, myslíte si, že máte právo nám vládnout a soustavně nás urážíte. Vy jste důkazem, že restituce byly chyba a měl jste zůstat ve svém ‚zaprděném Rakousku‘,“ podotkl.

Dodatkem Tyl uvedl, že má pocit, že i když není kníže, tak jej rodiče vychovali rozhodně lépe než Karla Schwarzenberga.

Na závěr dopisu vyzval známého politika, aby se omluvil národu za své výroky.

Jak svědčí následná reakce sledujících, právníkův krok dostal podporu uživatelů sociální sítě.

„Takové naši dědové brali na vidle. Právem,“ konstatoval Jiří Garry Novotný.

„Hezky jste to napsal, jen nevím, jestli ty nadávky nejsou už součástí stařecké demence,“ přišla s vysvětlením Věra Radová.

„Tak korektní dopis si Schwarzenberg absolutně nezaslouží. Nicméně jste to napsal báječně,“ zareagovala Irena Haas.

„Co dodat, milý Tomáši? Snad jediné: Kdyby tohle byla petice, dral bych se o to být mezi prvními petenty... A to svými podpisy poměrně šetřím. Napsal jsi to natolik přesně a jasně, že není co k tomu dodat,“ konstatoval Igor Tesařík.