„Těžko si můžeme myslet, že RF přistoupí k jednacímu stolu s otevřenou náručí.“ Spor politiků o diplomacii a nejen o ni

Mezi klíčová témata patřila opatření proti pandemii, vyjednávací pozice České republiky v EU a vztahy s Ruskou federací.

V úvodní části pořadu zazněly kritické výroky adresované ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.

„Rozhodně asi není v pořádku, aby se lidé dozvěděli, že za pět minut něco platí. My jsme ta rozhodnutí dělali tak, aby lidé alespoň 24 hodin dopředu věděli, že něco bude platit. Takto jsme postupovali i v případě našeho cestovního semaforu. Mně to skutečně přijde velmi nešťastné,“ poznamenal Petříček.

Vondra přišel s ostřejšími poznámkami k tématu pandemie.

„Já beru tady tu vládní sebekritiku, ale myslím, že ta míra toho problému je mnohem horší. Kde je chytrá karanténa? Nefunguje! Neexistuje! OKD je státní podnik, ale tam se teď zase situace řeší plošnými opatřeními. To je na okamžitou rezignaci ministra zdravotnictví!“ uvedl europoslanec.

Petříček reagoval tím, že šlo o rozhodnutí koaličního partnera.

„A my máme pravidlo, že si nemluvíme do personálních záležitostí. Já skutečně nechci našim koaličním partnerům doporučovat, co mají dělat,“ zdůraznil šéf české diplomacie.

V této souvislosti zároveň připomněl, že český premiér Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Vojtěch a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák patří k ANO, takže situaci musí řešit hnutí ANO.

Vondra ze své strany podotkl, že by ve Sněmovně měli probrat možný vyhazov Vojtěcha z vlády.

„To je situace, která už je na debatu ve Sněmovně. Vláda se po té první zkušenosti už mohla poučit, ale nic nefunguje, chytrá karanténa nefunguje. A čí je to zodpovědnost? Vlády a ministra zdravotnictví,“ argumentoval svůj postoj europoslanec.

Vojtěch ovšem nebyl jediný člen vlády, kterého se dotkla kritika Vondry. Dalším politikem, kdo dostal od europoslance nelichotivé hodnocení, byl ministr v čele dvou rezortů – dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Hroutí se nám železnice. Každý den je tam nová bouračka a jsou tam oběti. Současně je to ministr průmyslu a musí řešit i OKD. Ministr pro všechno je opravdu ministrem pro nic,“ poukázal na problémy člen z řad ODS.

EU jako zdroj nebezpečí

V pořadu Terezie Tománkové nechybělo téma ekonomického balíčku Evropské unie.

Vondra přišel s varováním před „zelenou revolucí“ a uvedl i vysvětlení.

„Velká část těch peněz půjde na prosazení zelené revoluce, mnohem větší část než půjde na likvidaci covidu. Aby to Němci odůvodnili, tak záchrana planety tomu alespoň dává nějaké odůvodnění,“ upozornil europoslanec.

Vyslovil se i na adresu Andreje Babiše, jehož vyjednávací pozice jako premiéra považuje za velmi slabou. Poukázal zde i na problém Babiše v europarlamentu kvůli svému možnému střetu zájmů.

„Němci nasypali 2 biliony eur do své ekonomiky, což je v rozporu se všemi rozpočtovými pravidly. Dostali na to výjimku a za to souhlasili, že se zúčastní toho ekonomického balíčku, do kterého budou platit mnohem víc než třeba Španělé,“ poznamenal.

„Naše pozice rozhodně není slabá. Máme možnost se opírat o to, že jsme na tom rozpočtově relativně dobře,“ ohradil se Petříček.

Vondra nicméně trval na svém.

„Ten český parlament se s premiérem loučil slovy – ‚pane premiére, proboha, hlavně to podepište‘ – zatímco holandský nebo maďarský premiér tam jedou s mandátem od svých parlamentů – ‚jestli nevyjednáš tohle, tak se nevracej‘,“ postavil proti sobě dva různé přístupy europoslanec Vondra.

Úroveň rusko-českých vztahů

Šéf české diplomacie současné vztahy mezi Ruskou federací a Českou republikou hodnotí na čtyřku.

Europoslanec by si prý přál trojku, která by ukázala, že vztahy obou zemí jsou korektní, ale zároveň umožní Česku udržet si od Ruska určitý nezbytný odstup.

Pawlas s názorem Petříčka a Vondry nesouhlasil.

„Rozhodně jedničku,“ podotkl s tím, že směrem na východ je největší země světa, je to velký potenciál pro české podnikatele, což je jedním ze základů úspěšného rozvoje ČR.

Vondra se domnívá, že dnešní Rusko je velmi daleko od modelu, jaký by rádi viděli ve světě komunisté, takže vlastně moc nerozumí tomu, proč KSČM stojí tak vehementně na straně Ruské federace.

Pawlas oponoval tím, že mu jde především o již zmíněnou ekonomickou stránku věci a nikoli o ideologický pohled na svět.

Na druhou stranu rovněž uvedl, že v Rusku bude mít vybraný vyjednavač, šéf zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, co vysvětlovat.

„Samozřejmě bude muset vysvětlit, proč se komunální politici, kteří mají na starosti veřejnou zeleň a opravu chodníků, tak proč se vyjadřují k zahraniční politice. Těžko si můžeme myslet, že ruská strana přistoupí k jednacímu stolu s otevřenou náručí. Míč je podle mého názoru na české straně,“ prohlásil komunistický poslanec.

Petříček vyjádřil zásadní nesouhlas s tímto postojem.

„Míč je v tuto chvíli na ruské straně. My jsme předložili konstruktivní návrh. My se odmítáme omlouvat za kauzu Koněv,“ prohlásil ministr zahraničí.

Podle jeho slov je třeba probrat celou řadu důležitých věcí, včetně toho, aby se čeští podnikatelé mohli i v Rusku spolehnout na to, že tam bude fungovat právní stát.