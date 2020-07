Šeliga: Když povalím vládu, tak se možná vrátí Fico

V nedělní diskusní relaci portálu tvnoviny.sk Na tělo plus místopředseda slovenského parlamentu Juraj Šeliga (Za lidí) prohlásil, že když povalí vládu Igora Matoviče, tak se možná vrátí zpět Robert Fico (Směr).

Média připomínají, že nezařazený poslanec Národní rady SR Richard Raši bude s kolegy od pondělí (20. 7.) sbírat podpisy na odvolávání premiéra Matoviče (OĽaNO), jehož skandál s diplomovou prací považuje za ostudu.

„Myslím, že by měl Matovič vůči sobě vyvodit odpovědnost. Musí to vysvětlit, když se vrátí z Bruselu,“ uvedl místopředseda parlamentu Šeliga.

Na druhé straně dodal, že pokud povalí vládu Igora Matoviče, tak se možná vrátí zpět k vládnutí předseda opozičního Směru-SD Robert Fico.

„Já nebudu pomáhat Ficovi, aby se vrátil zpět,“ přiblížil svou pozici.

Na otázku, proč se poslanec Raši nevyjadřoval stejným způsobem k rigorózní práci expředsedy parlamentu Andreje Danka (SNS) jako k té Matoviče, uvedl, že to považuje za rozdíl.

A to v tom, že Matovič podle Raši vyhrál volby volebním podvodem, protože všem tvrdil, že zloděje a lháře odstraní z politiky.

„Dnes sám přiznal, že je zloděj,“ pronesl Raši.

Při tématu volby generálního prokurátora Raši vyčítal Seligovi, že jde o „lex Lipšic“.

Dokazovat to má i to, že opoziční poslanci navrhli v nové legislativě paragraf, aby nemohl na generálního prokurátora kandidovat člověk odsouzený za jakýkoli trestný čin, což se do finální podoby zákona nedostalo.

„My jsme vzali právní úpravu o bezúhonnosti, která existuje,“ reagoval Šeliga.

Pokud advokát Daniel Lipšic nakonec nebude kandidovat na post generálního prokurátora, tak si Raši myslí, že bude kandidovat na speciálního prokurátora.

Poznamenává se, že hlasování některých koaličních poslanců převážně z OĽaNO pro návrh opoziční ĽSNS o interrupcích považuje Šeliga za jasné porušení koaliční smlouvy.

„Nač jsme vůbec koalice, když si každý dělá, co chce?“ ptal se místopředseda parlamentu.

Raši v otázce interrupcí uvedl, že se při hlasování zdržel.

On a jeho ostatní kolegové z nově vznikající strany Petra Pellegriniho nepovažují tuto otázku za hlavní problém Slovenska. Momentálně zastávají názor, že je současná právní úprava dostatečná.