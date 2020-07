„Staré demokracie kráčejí do ztracena.“ Daniela Kovářová se postavila proti západnímu davovému šílenství

Portál Neviditelný pes zveřejnil vyjádření bývalé ministryně spravedlnosti Daniely Kovářová k bourání soch, omlouvání se za historii a dalším projevům davového šílenství, které ovládlo Západ.

„Co se to děje za našimi hranicemi? Automobilka Volkswagen se omlouvá za bílou ruku použitou do reklamy. Módní dům Gucci se omlouvá za svetr s červenými rty, Prada zase za opičku na visačce. Americká sněmovna se omlouvá černochům za otroctví a bílí občané nejstarších demokracií poklekají a v prachu se kají za údajné hříchy otců,“ napsala bývalá ministryně v článku, který původně vyšel v Lidových novinách s tím, že nyní ve zprávách vidí události, u nichž si myslela, že jsou dávnou minulostí.

„Co se to děje za našimi hranicemi? Davy fanatiků tam bourají sochy, jež jsou součástí jejich minulosti. Wales provede sebekritický audit soch a ty, co jím neprojdou, budou popraveny a objeví se na seznamu těch, jejichž jména se nesmějí vyslovit,“ uvedla Kovářová a obratem dodala: „Dříve či později se stejně kolo dějin otočí na opačnou stranu a každá revoluce krutě dopadne na své děti. Davové šílenství je součástí hysterie, jež kromě jiných bláznivostí zcela opomíjí kontext doby. Klečící bílí Američané, najmě policisté jen dokreslují slepou uličku, po které starší demokracie ryčně, rychle a pyšně kráčejí do zatracení.“

Podle jejího názoru se současné generace nemají co omlouvat za minulost a činy předků, jelikož je ony samy nezavinily. Nikdo z živých neobchodoval s otroky, ani nevyháněl původní obyvatele ze svých sídlišť, upozornila Daniela Kovářová.

„Kdekterý z nás jen vyděšeně hledí a obává se, zda se ty módní vlny, podobně jako jiné novinky, také časem nepřelijí k nám. I u nás jsou spoluobčané, kteří závistivě pokukují po zahraničí, nadšeně velebíce každou pošetilost, a když ji našinec odmítne přijmout, vytasí zbraň údajně nejsilnější: „Pohleďte na to vzorné zahraničí! Skutečně máme být u nás zpátečníky?“ To se mi vždycky vybaví slova mé máti z dětství: „Opravdu musíš mít, co mají u sousedů? Až jednou soused skočí z okna, taky se jako on po hlavě vrhneš za ním?“ Doufám, že podobný osud nečeká naši zemi. Věřím, že pro nás Čechy se smyslem pro humor černoch zůstane černochem navždy, podobně jako nevyřadíme z knihoven Kocoura Mikeše či Chaloupku strýčka Toma, Jih proti Severu, pohádky všeho druhu ani Babičku Boženy Němcové. A naše policie? Není to instituce, co si ji z našich daní platíme na ochranu, aby se ženy, muži, staří nebo děti nebáli vyjít sami na ulici? Přinutíme-li ji k pokoření, kdo nám zůstane, až jí skutečně bude zapotřebí?“ ptá se bývalá ministryně v odstavci nadepsaném slovy: „Já poklekat nebudu.“

Daniela Kovářová zdůraznila, že Češi se nemají za co omlouvat a nemají poklekat jen kvůli tomu, že to dělají v USA.

„Ne, černochům ani nikomu jinému se netřeba omlouvat, tím spíš ne za krutosti dávné minulosti. Nebudu poklekat jenom proto, že to dělají v Americe. Neomluvím se za něco, co jsem sama nezpůsobila. Ani vy, občané, čtenáři, přátelé, Češi, se kát za otroctví nemusíte,“ uzavřela bývalá ministryně spravedlnosti své vyjádření.

Protesty na Západě

Západ zachvátila vlna protestů proti diskriminaci, během nichž dochází k násilí, bourání soch, rabování a střetům s policií. Příčinou protestů bylo zabití černocha George Floyda policií při jeho zadržení.