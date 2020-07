„Potřebuje zakrýt své hříchy, dělá tato prohlášení, aby měli jeho fanoušci co sdílet,“ padlo o Kalouskovi ze řad KSČM

Politik se vyslovil ke svému vstupu do komunistické strany, který zdůvodnil tím, že podle jeho slov tato strana nebyla zatížena žádnými skandály a korupcí a dokázala se podívat minulosti do očí a omluvit se a projevit určitou sebereflexi.

„Takoví sociální demokraté, ODS a lidovci by měli za posledních třicet let zpytovat svědomí také,“ poznamenal.

V rozhovoru politik přišel s názorem, že komunisté jsou podle něho demokratičtí v mnoha ohledech až moc.

„Dnešní doba je rychlá, na sociálních sítích běží život v minutách a vteřinách. Objeví se problém. Než strana dokáže ten problém zpracovat a komunikovat s voliči, než to projde celou hierarchií, poradními orgány, připomínkováním různých skupin, už nás překřičí ANO nebo Okamura,“ argumentoval svůj postoj komunista.

Došlo i na dění po roce 1989, kde Zachariaš nesouhlasil s tím, že za zaostalost České republiky před Západem může předlistopadový komunistický režim.

„Třicet let je na nápravu dost. Je vidět, že dálnice D1 postavená v 70. letech má pořád dva pruhy, jsme pořád chudí příbuzní Západu a společnost se k většímu blahobytu neposunula,“ připomněl Zachariaš.

Politické paradoxy

V rozhovoru nechybělo téma spojené s porovnáním nedávno zesnulého komunistického funkcionáře Miloše Jakeše s prvním polistopadovým prezidentem Václavem Havlem. Patřičné fotografie politiků se objevily na komunistických sociálních sítích a vyvolaly silné reakce.

Zachariaš nevidí na snímcích nic špatného.

„Ta fotka ukazuje dva současníky, jeden moc předával, druhý ji přijímal. Oba formovali konec 80. a začátek 90. let. Je to ukázka toho, že pan Jakeš se nad to dokázal povznést. Jedna z těch fotografií je z filmu Milda, kde pan Jakeš zapózoval na lavičce Václava Havla,“ podotkl.

Kritické výroky v této souvislosti zazněly i od šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který promluvil o bolševické nestoudnosti.

Zástupce komunistů má své vysvětlení chování zakladatele TOP 09.

„Potřebuje zakrýt své hříchy, tak dělá tato prohlášení, aby měli jeho fanoušci co sdílet. Nevím, proč je to pobuřuje. Je to součást toho, co hlásal Václav Havel. Jsme jiní, nejsme jako oni, dost bylo nenávisti. Nevím, proč je to rozčiluje, když Václav Havel byl zvolen prezidentem díky hlasům komunistických poslanců,“ zdůraznil Zachariaš.

Zástupce komunistů uvedl argumenty pro aktuální toleranci vlády premiéra Andreje Babiše ze strany KSČM.

„Když se rozhodovalo, zda se přikloníme k podpoře, tak jsme stáli před rozhodováním, jestli si stoupnout do opozice mezi pány Kalousky, Stanjury, Fialy, Bartoše a další, nebo se pokusíme převzít odpovědnost a tlačit Andreje Babiše k levicovým opatřením, která pomůžou velké skupině lidí. Andrej Babiš nejdříve nabídl spolupráci ODS, takže hrozilo, že se vrátí, co se předvádělo od roku 2006 do roku 2013. Je dobře, že jsme tomu zabránili. Nevidím nic špatného na zvyšování mezd a důchodů,“ přiblížil detaily Zachariaš.