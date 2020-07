„Nepřáteli Kalouska a Schwarzenberga jsou lidi.“ Zbořil promluvil o končících politicích TOP 09

„Oba pánové mají za sebou nepříliš úspěšnou politickou minulost. Nezbývá jim proto nic jiného než jeden druhého chválit. Pokud jde ale o finanční, restituční a privatizační operace, v těch si oba pánové vedli zdatně a byli si dost podobní. Jako kdyby vystoupili z pohádek známých v lidové slovesnosti snad celého světa: Spolu se činili, spolu byli chyceni a doufejme, že se jim dostane společného ocenění jejich hrdinských skutků,“ prohlásil Zbořil pro Parlamentní listy, když byl požádán, aby okomentoval slova Schwarzenberga o tom, že Kalousek je „nepostradatelný a nejlepší řečník“ na půdě poslanecké sněmovny.

Schwarzenberg také v pořadu Prostor X prohlásil, že Miroslava Kalouska nemají lidé moc v lásce. Prý je to mimo jiné kvůli tomu, že při kontaktu s ním u lidí vzniká pocit, že je chytřejší než oni.

„V poslední době se naší zemí šíří podivná infekce. Ve zvláštním programu ČT říká nějaká autorita na závěr všech slov pronesených v zájmu vzdělávání nevzdělaného sprostého lidu: ‚Je to hrozné, ale naším největším nepřítelem je veřejnost!‘ Karel Schwarzenberg má podobnou pravdu – nepřítelem obou pánů jsou ‚lidi‘,“ uvedl Zdeněk Zbořil.

Politolog pro Parlamentní listy mimo jiné při rozhovoru o akcích Black Lives Matter také jízlivě uvedl, že USA tak dlouho exportovaly demokracii za své hranice, až jim doma žádná nezbyla.

„Potřebuje zakrýt své hříchy“

Na adresu Miroslava Kalouska zazněla před několika dny kritika ze strany KSČM. Prý potřebuje zakrýt své hříchy.

Politik TOP 09 se vyjádřil ke snímku, kde Milouš Jakeš sedí na lavičce Václava Havla. Podle jeho slov se jedná o bolševickou nestoudnost.

„Potřebuje zakrýt své hříchy, tak dělá tato prohlášení, aby měli jeho fanoušci co sdílet. Nevím, proč je to pobuřuje. Je to součást toho, co hlásal Václav Havel. Jsme jiní, nejsme jako oni, dost bylo nenávisti. Nevím, proč je to rozčiluje, když Václav Havel byl zvolen prezidentem díky hlasům komunistických poslanců,“ uvedl na adresu Kalouska kandidát na místopředsedu KSČM Filip Zachariáš.