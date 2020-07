„Pane Hřibe, místo války s Čínou a Ruskem byste se měl zajímat o blaho občanů Prahy.“ SPD nadává magistrátu kvůli MHD

Média dříve uvedla, že zatímco před dvěma lety v předvolební kampani strany tvořící současnou magistrátní koalici slibovaly zlevnění MHD, nyní uvažují i o opaku. Radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) nově vedení města představil plán zdražení jízdenek.

„Piráti a spol. slibovali snížení cen jízdného v MHD. Teď ho chtějí zvýšit. Smějí se lidem do očí. Přitom uzavírají dopravu v centru města a vyzývají lidi, aby používali MHD, a ne vlastní auta! Ukazuje se, jak by tato sluníčkářská koalice vládla celé zemi, kdyby se dostala k moci!“ adresoval svou kritiku vedení Prahy Okamura.

Poznamenal, že podle projednávané varianty by roční kupon, který dnes stojí 3650 korun, mohl stát až 5400 korun. Kromě toho není vyloučeno zrušení slev pro studenty nebo důchodce.

„Zatímco nyní zaplatí rodina se dvěma dětmi ročně na jízdném 9860 korun (dva dospělí po 3650 Kč, dva studenti po 1280 Kč), po případném zvýšení ceny jízdného by dospělí platili 5500 korun a studenti 1945 korun. Roční náklady na jízdné by tak rodině vzrostly zhruba o 4830 korun na 14 890 korun,“ uvádí konkrétní čísla politik.

Lídr SPD zdůraznil, že v době koronakrize je to naprosto asociální a pro spoustu sociálně slabších rodin to bude obrovský zásah.

„Praha ukazuje, jak by tito zástupci Demobloku řídili celý stát. Pane Hřibe, místo války s Čínou a Ruskem byste se měl spíše zajímat o blaho občanů Prahy!“ zkritizoval vedení magistrátu autor.

Na reakci sledujících se dlouho nečekalo.

„Co si pobouchani Pražáci zvolili, to tam mají. Co chtěli, to mají, co nechtěli, to teprve přijde, oni totiž Piráti jim ukážou, že v nich je tolik dobroty jako v prdeli medu,“ nelitoval obyvatele hlavního města Jaroslav Pirohanic.

„Myslím, že Piráti v tomto období ukázali, jak jim záleží na lidech a čeho všeho pro sebe a své kamarády jsou schopni. Mimo jiné chtějí euro a pustit sem imigranty. Tohle je nevolitelná strana a spousta lidí, co v ně doufala a volila je, už je volit nebudou,“ napsala Eliška Eisnerová.

„Piráti chtěli zlevnění jízdného, Praha sobě zdraží a Piráti se smějí, páč oni to nenavrhla, ale souhlasí,“ vyslovila se Ivana Landa.