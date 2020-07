„Nejhorší je, že to nejde zastavit...Holt si projdeme marasmem.“ Lidi děsí současné trendy ve výuce

Tohoto alarmujícího trendu si všímá hodně lidí. Tentokrát se ekonom Vladimír Pikora na sociální síti věnuje problematice současné interpretace dějin. V příspěvku upozorňuje na problémy, které to přináší školnímu vzdělávání.

„V roce 1939 nás prý nenapadli Němci, nýbrž nacisté. V roce 1945 nás prý Rusové (Sověti) neosvobodili apod. Moc tomu nerozumím,“ uvedl na začátek autor příspěvku.

Poté Pikora přišel s další historickou paralelou.

„Nejdříve jsem si myslel, že to takto někteří interpretují proto, že prostě nesnesou, aby někdo tvrdil, že nás napadl motor evropské integrace, podobně jako jsem před rokem 1989 nikdy ve škole neslyšel nic o roce 1968. Taky se to nehodilo. Pamatuji si, jak nám soudružka učitelka tvrdila, že v SSSR mají vše nejlepší,“ poznamenal.

Pak upozornil na to, že mu jeden pán na Facebooku vysvětlil, že všichni Němci nebyli nacisté a nacisté nebyli jen Němci.

„Ale to by šlo říct o každé armádě. Všude je někdo, kdo nechce, ale musí bojovat. Žádná armáda pak nelze označit za armádu nějaké země. Mýlím se? Myslel to jinak?“ zeptal se.

A ptal se i dále. „Kdo nás potom obsadil v roce 1968? Byli to Rusové? Sověti? Komunisti? Spřátelené armády? Chudáci, kteří museli, protože dostali rozkaz? Rád bych to pochopil. Jak to dnešní progresivisté myslí?“ dodal.

Na závěr poznámky zazněly kritické výroky týkající se výuky dějin.

„Já tomu nerozumím. Budeme teď relativizovat všechno? Nebo budeme dějiny interpretovat úplně jinak? Nebo zakážeme výuku části dějin, protože se nehodí? Nebo budeme dětem říkat, že ve škole říkají zase blbosti? Chudáci učitelé dějepisu,“ uzavřel komentář.

Názor ekonoma na dnešní trendy ve výuce dějepisu sdíleli sledující sociální sítě.

„Velice přesné. Už já měl trochu potíž vědět toho o druhé světové válce více než dějepisář, ale furt se neříkalo dětem, že je X pohlaví, Němci byli chudáci a ne viníci...“ zareagoval Honza Fiala.

„Jo-jo, dobrý postřeh... Nejhorší je, že to nejde zastavit...Holt si projdeme marasmem. Někdo v tom vidí pokrok, jiní úpadek, rozklad,“ vyslovil se k tématu George Němeček.

„Pokud budeme předělávat dějiny, je to pohrdání všemi oběťmi. Všemi těmi, co svou životní pouť ukončili v plynových komorách a kremačních pecích. Nikdy na to nesmíme zapomenout,“ napsal Martin Vrabec.

„Bohužel řada učitelů dějepisu vykládá nyní dějiny tak, jak jste popsal...“ konstatoval Jan Koucký.