Ukázka fungování EU či schválení astronomického dluhu? Politici hodnotí výsledky summitu EU

„Výsledek summitu EU je pro Česko dobrý, mám z toho radost,“ uvedl novinářům český premiér.

„Astronomický dluh”

Předseda Trikolóry Václav Klaus ml. si však myslí, že dobrý výsledek to není a že lídři členských zemí EU schválili jen astronomický dluh.

„Summit EU projednal vznik astronomického dluhu 750 mld. eur. Společné evropské daně; více Evropy; likvidaci tradičního průmyslu. Premiér Babiš to potupně odkýval (měl mandát sněmovny od ANO, ČSSD, Pirátů, TOP09, Lidovců a STANu). Konec tohoto byrokratického panoptika se blíží. Bohužel nás to bude všechny bolet,” uvedl Klaus na Facebooku.

Emotivněji rozhodnutí summitu okomentovala místopředsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. Podle ní jednání v Bruselu ukázala, že „vládcům Evropy o lidi nejde”.

„Hlavním cílem prodlouženého summitu v Bruselu bylo uplatit co nejvíce členských států EU. ‚Dobrá’ věc se podařila a opět byly vyhozeny oknem peníze, které účastníci summitu vůbec nevydělali, ale vzali je ostatním,” sdělila politička a zopakovala Klausovou tezi o dluhu.

„Je vlastně jedno, jak který stát odpovědně či neodpovědně hospodaří. V rámci této kolektivistické Evropské unie se to všechno srovná. Musíme ručit za dluhy a být solidární i s těmi, kteří jsou sice bohatší, ale mohou si za svou situaci sami. Pod rouškou údajného řešení koronakrize a údajné ochrany klimatu lze evidentně schovat úplně všechno. Však oni to ti lidé zaplatí...” napsala Majerová Zahradníková.

„EU funguje”

Docela kladná stanoviska k výsledkům bruselských jednání zněla z TOP 09. Šéfka strany Markéta Adamová je toho názoru, že z ekonomické krize vyjdou evropské státy „buď všichni jako vítězové, nebo jako poražení”.

„Bít se v prsa, že někdo získal něco navíc, je krátkozraké. Peníze teď musí jít hlavně do inovací a infrastruktury, ne do toustů. To budeme hlídat,” tweetovala politička.

„Je dobře, že se summit evropských lídrů dokázal dohodnout. Opět se potvrdilo, že Evropská unie funguje,” komentuje europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil.

Politik podotýká, že považuje za klíčový výsledek summitu schválení evropského víceletého rozpočtového rámce, ale z půjčení prostředků na fond obnovy radost nemá. „Ale chápu, že čelíme mimořádné situaci,” dodává Pospíšil.

„Pro Českou republiku je dobře, že budeme moci i nadále čerpat evropské peníze na podporu naší ekonomiky. Navíc by nám jako exportní ekonomice mělo pomoci i to, že díky dnešní dohodě dostanou finanční injekci i další členské státy, kam míří drtivá většina našeho vývozu,” sdělil.

„Premiér selhal”

„Po dohodě o tzv. fondu obnovy EU uslyšíme oslavné tirády, jak je EU pevná a jednotná. Přitom se dohodla na dalším dluhovém financování již dnes předluženého jihu eurozóny a půjčení si na provedení zelené revoluce namířené proti průmyslu. Toto má učinit z EU ekonomického tygra?” ptá se místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

Další člen ODS Alexandr Vondra si myslí, že premiér Babiš během jednání zcela selhal a výsledky summitu jsou pro Česko nevhodné. Jde podle něj o „významné nakročení k dluhové a fiskální unii”, která se může projevit v uplatnění nových daní a vzniku nových závazků, „které zatíží budoucí generace”.

Výsledky summitu

Summit EU v Bruselu skončil kompromisem. Celkový objem fondu obnovy ekonomiky (NGEU) bude zachován na úrovni 750 miliard eur. Tyto prostředky si Evropská komise půjčí na kapitálových trzích. Zároveň se změní rovnováha dotací a půjček ve fondu. Dotace se sníží z 500 miliard na 390 miliard eur, půjčky vyrostou z 250 na 360 miliard eur.

Z prostředků fondu obnovy 70 % prostředků musí být využito v letech 2021-2022 na základě kritérií Evropské komise, dalších 30 % bude využito v roce 2023. Splacení společného evropského dluhu tohoto fondu má být dokončeno do 31. prosince 2058.

Dle slov Andreje Babiše v příštích sedmi letech z rozpočtu Evropské unie bude Česko čerpat přes 960 miliard korun. Dalších 15,4 miliard eur si ČR bude moci půjčit za výhodných podmínek v rámci NGEU.