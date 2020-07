„Stejný debil jako Kalousek, pro oba je najednou dluh a placení dluhu za jiné v pořádku.“ Lidé naložili Farskému po ODS

Není výjimkou i europoslanec za ODS Jan Zahradil, který zkritizoval výrok zástupce hnutí STAN Jana Farského.

„EU je po dnešku silnější, soudržnější, solidárnější a ještě více spolupracující. A takovou ji v současném globalizovaném světě plném politiků, kterým překáží demokracie, potřebujeme,“ domnívá se představitel STANu.

V reakci na to Zahradil uvedl, že tomu se už ani nemůže zasmát.

„Obraty jak z Rudého práva před rokem 89. Zbývá dodat: společným dluhem za šťastnou evropskou budoucnost na věčné časy a nikdy jinak. Úplně nakonec se pan Farský hlásí ke Spojeným státům evropským,“ poznamenal.

Zároveň Zahradil by rád věděl, jestli to je oficiální politika STAN.

„Připadá mi totiž, že je tam řada normálních lidí, kteří by na úrovni své obce nikdy nepřipustili to, co tady EU právě provedla na úrovni celého kontinentu,“ dodal.

K dotyčným výrokům se vyjadřují uživatelé sociální sítě.

„Ta dohoda je definitivní akt federalizace přes společný dluh, který ovšem ve finále získají německé firmy a banky od zadlužených partnerů z jihu EU, vč. např. obřích a nikdy nevybalených dodávek pro armády Řecka, Itálie atd. Dokonalé vítězství Velké říše římské německého národa v rámci presidenta DE,“ vyslovil se Petr Adrian.

„Vlastně mi celá ta taškařice připomíná situaci, kdy se rodinná rada sejde u jednoho stolu, aby si odsouhlasili půjčku od Providentu na dovolenou. No a co, že se zadluží a možná je ten dluh i zlikviduje. Ale aspoň si ještě na chvilku budou žít jako páni. A budou počítat s tím, že se pak stane zázrak a problém se sám od sebe vyřeší,“ konstatoval Marek Mahdal.

„Není co dodat. Farský je nebezpečný občanům této země,“ podotkl Roman Bém.

Některým nechybí i humoristický přístup k tématu.

„Pane Zahradile, on tam má pan Farský překlep, on chtěl napsat, že je EU ‚soudlužnější‘,“ napsal Tomas Kubin.

Další přišli s přirovnáním Farského k jednomu z nejznámějších představitelů domácí politické scény.

„Stejný debil jako Kalousek, pro oba je najednou dluh a placení dluhu za jiné v pořádku,“ uvedl Jaroslav Junek.

Zazněly i zajímavé předpovědi.

„Tohle až uvidí jeho budoucí koaliční partner Pirát, tak konečně sebere odvahu a přestane se stydět prosazovat vystoupení z NATO,“ avizoval Jaroslav Vomáčka.