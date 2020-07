„Babiš udělal v Bruselu z Česka obrovského losera.“ Europoslanec shrnul jednání o obnově EU

„Z České republiky udělal v tomto jednání premiér Andrej Babiš druhého největšího losera. Naše příspěvky do rozpočtu EU v letech 2021 až 2027 vzrostou minimálně o 40 %. Ze současného odvodu ve výši 1 % hrubého národního důchodu (HND) budeme ze státního rozpočtu posílat do Bruselu 1,4 % HND. Evropská rada zároveň rozhodla o drastických škrtech ve strukturálních fondech a ve Společné zemědělské politice. ČR tedy v příštích 7 letech bude mnohem více do rozpočtu EU zaplatit, než z něj dostane zpět ve formě dotací. Češi se čtvrtinovými platy ve srovnání s Německem se stanou čistými plátci do rozpočtu EU,“ uvedl europoslanec na svých sociálních sítích s tím, že Andrej Babiš na jednání nepožadoval „téměř nic“.

Podle slov Ivana Davida jsou největšími vítězi německé společnosti, které budou získávat velké prostředky na realizaci projektů digitalizace.

„Druhým největším vítězem jsou Polsko a Maďarsko, jejichž premiéři si dokázali vyvzdorovat, že odebíraní dotací z důvodu “nedodržování principů právního státu“ bude možné pouze na základě jednomyslného souhlasu Rady. Evropská komise navrhovala, aby stát mohl být za porušování „evropských hodnot“ potrestán odebráním dotací rozhodnutím kvalifikované většiny zemí. Závěrečný akt ze summitu sice poprvé stanoví podmínku pro čerpání dotací v dodržování evropských hodnot, které ale nejsou žádným právním předpisem závazně definovány,“ napsal na svém Facebooku europoslanec s tím, že v rétorice EU ohledně právního státu, která je často mířená na Polsko a Maďarsko si právě tyto dvě země navzájem kryjí záda, a tak se jim nemůže fakticky nic stát a nebudou připraveny o přidělené prostředky.

„Viktor Orbán a Mateusz Morawiecki se vrací domů jako vítězové. Tak dlouho dělali potíže a do poslední chvíle hrozili vetem, až jim ostatní ustoupili nejen v možnosti je sankcionovat. Poláci a Maďaři získali také rekordní balíky peněz. Podle polského deníku Rzeczpospolita může Polsko z Fondu obnovy čerpat přes 67 miliard eur. Česká republika, která má ve srovnání s Polskem čtvrtinu obyvatel však z Fondu obnovy může získat pouze 8,7 miliardy eur na dotacích. Půjčit by si ČR mohla pouze 2,5 miliardy. „Potížisté“ Poláci tedy získali o polovinu více peněz než Češi, jejichž premiér jel do Bruselu „nedělat problémy“,“ prohlásil Ivan David. Europoslanec také dodal, že Česká republika v otázkách toho, kolik bude z unijních rozpočtů dostávat a kolik bude odvádět, vypadá, jako by patřila mezi nejbohatší členy Evropské unie.

Výsledkem aktuální politiky unie podle jeho názoru bude, že zdraží prakticky všechno zboží v obchodech pro konečného spotřebitele.

750 miliard euro

Dříve jsme psali o tom, předseda Evropské rady Charles Michel po čtyřdenních těžkých jednáních s lídry 27 zemí Evropské unie v Bruselu nakonec dovedl Evropskou radu ke kompromisu při vytvoření fondu 750 miliard eur na obnovu evropské ekonomiky po koronavirové krizi.

Gigantický rozměr finančního balíčku byl terčem kritiky z různých stran politického spektra. Často bylo poukazováno na faktickou nemožnost splacení podobného astronomického dluhu.