Jen o fous se podařilo zabránit další nehodě vlaků na českých železnicích: Soupravy na Orlickoústecku jely proti sobě

Vypadá to, že české železnice mají další záležitost k řešení. Ve středu ráno totiž na Orlickoústecku málem došlo ke srážce dvou vlaků, když dva vlaky společnosti Leo Express zastavily jen pět set metrů od sebe. Nehodě se ale naštěstí včas podařilo zabránit a nikomu se nic nestalo. Co se stalo?

Uvádí se, že k incidentu došlo dnes, 22. července, po sedmé hodině ráno v Jablonném nad Orlicí. Údajně měl jeden ze strojvedoucích zřejmě projet návěstidlo zakazující jízdu.

„Došlo tam k nedovolené jízdě jednoho z vlaků za návěstidlo zakazující jízdu a dostal se na již obsazenou kolej jiným osobním vlakem,“ uvedl k věci mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Dodal, že vlak, který projel návěstidlo, jel podle něj z Králík do Ústí nad Orlicí, druhý jel z Ústí do Moravského Karlova.

"Strojvedoucí vlaku společnosti Leo Express projel návěstidlem na červenou a dostal se na stejnou kolej, kde jel v protisměru jiný vlak stejného provozovatele." Jak se to jen mohlo stát, když je to soukromník a ne státní ČD? Právě pro tyto případy je v záloze státní SŽ. — Tribun. Red. (@Tribunin) July 22, 2020

​Drážní inspekce původně pracovala s informací, že dané vlaky zastavily 300 metrů od sebe. Následně ale upřesnila, že se jednalo o 508 metrů. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.

„Incident se obešel bez zranění, jestli vznikla nějaká škoda, například na výhybce, budeme vědět později,“ dodal Drápal.

„Strojvedoucí protijedoucího vlaku pohotově zareagoval a zastavil na pokyn návěstidla. Vlaky se k sobě tedy reálně nepřiblížily a nehrozilo žádné nebezpečí pro cestující, nebylo třeba ani prudčeji brzdit,“ vysvětlil Sedlařík.

Vlaky, kterých se incident týká, patří společnosti Leo Express. Její mluvčí Emil Sedlařík prohlásil, že vlak návěstidlo projel o 40 metrů.

K věci se vyslovila i Správa železnic, a to prostřednictvím svého mluvčího Marka Illiaše: „Osobní vlak po projetí návěstidla na červenou vjel do vlakové cesty druhému vlaku. Strojvůdce si svou chybu uvědomil a po 80 metrech zastavil. V té době dispečeři Správy železnic již o situaci věděli a druhému vlaku blížícímu se po stejné koleji operativně přenastavili návěstidlo ze zelené, do polohy zakazující jízdu/červené. Strojvůdce změnu zaznamenal včas a okamžitě zastavil. Vlaky po přeměření zastavily 508 metrů od sebe. Během incidentu nebyl nikdo zraněn. Došlo k poškození výhybky. Provoz zde bude zastaven pravděpodobně až na tři hodiny.”

V soupravě v té době cestovalo celkem osm lidí. Společnost také uvádí, že strojvedoucí, který pochybil, byl odpočatý. Na svou směnu měl nastoupit po 48 hodinách odpočinku a dodržení předpisů.

„I když tato událost neměla žádné následky, nařídíme mimořádné přezkoušení všech strojvedoucích Leo Express,“ konstatoval Sedlařík.

Nehody na českých železnicích

Nyní se celou věcí, konkrétně příčinami nedovolené jízdy, budou zabývat inspektoři Drážní inspekce.

Připomeňme, že za poslední měsíc došlo hned k několika událostem různého druhu a různé závažnosti. Ve středu 15.7. večer například na Chrudimsku při vjezdu do stanice Medlešice vykolejil osobní vlak. Podle informací ale při incidentu nebyl nikdo zraněn. Další komplikace pak nastaly ve Skalici u České Lípy, kde museli zasahovat hasiči kvůli velkému úniku hydraulického oleje z lokomotivy.

Dne 15. července jsme také psali o tom, že u Velkých Opatovic na Blanensku se ráno na přejezdu srazil osobní vlak s dodávkou. Vlak vykolejil a podle dostupných informací byl řidič dodávky lehce zraněn a následně převezen do nemocnice. Štěstím bylo, že vlak nepřevážel žádné cestující. Policisté se domnívají, že řidič dodávky přehlédl přijíždějící vlakovou soupravu.

V úterý 14. července se zase poblíž Českého Brodu srazil osobní a nákladní vlak. Na místě byly desítky zraněných, nakonec byli čtyři lidé zraněni těžce. Strojvůdce osobního vlaku zemřel. Dnes ráno začala speciální technika odklízet trosky vlaků. Nehodu zřejmě zavinila lidská chyba.

Za zmínku však stojí i nedělní nehoda (12. července) na Domažlicku, kdy jsme informovali o srážce vlaku s osobním automobilem. Řidič auta tehdy z nehody vyvázl se zraněním.

K další nehodě došlo jen o pár dnů dříve, v pátek 10. 7, a to v podvečer v Praze-Běchovicích. Tehdy se srazil osobní vlak s rychlíkem. Při incidentu, u něhož hasiči evakuovali stovky lidí, nebyl však naštěstí nikdo zraněn. Podle šéfa Drážní inspekce havárii zřejmě způsobila lidská chyba.

I v úterý 7. července došlo k čelní srážce dvou osobních vlaků u obce Pernink na Karlovarsku. Nehoda si vyžádala dva mrtvé a 24 zraněných, z čehož 9 lidí utrpělo střední a těžká zranění.