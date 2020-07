Ve věku 95 let zemřel český herec Miloš Nesvadba

Českou hereckou scénu obletěla smutná novinka. Zemřel totiž dlouholetý člen činohry Národního divadla Miloš Nesvadba, který se proslavil také jako výtvarník a tvůrce televizních pořadů pro děti. Bylo mu 95 let.

Uvádí se, že o této smutné události informoval jeho syn Michal Nesvadba. Jeho otec měl zemřít dnes, ve středu 22. července.

K jeho skonu se vyslovilo také Národní divadlo.

„Ve věku 95 let zemřel dlouholetý člen činohry Národního divadla Miloš Nesvadba. Na jevišti stál naposledy v derniéře Revizora 18. června 2014, kdy odcházel do důchodu společně s Lubou Skořepovou,“ uvedl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Kdo byl Miloš Nesvadba?

Herec a výtvarník Miloš Nesvadba se narodil dne 17. dubna 1925. Jak sám rád uváděl, byl posedlý kreslením. A jeho talent se vyplatil, jelikož své kresby s velmi charakteristickým rukopisem uplatnil v knihách, časopisech, divadle i v televizních pořadech. Kromě toho je však vcelku obsáhlá i jeho filmografie - až do vysokého věku totiž patřil k hereckým bardům Národního divadla.

Zmiňme, že pro ty nejmenší Nesvadba ilustroval více než 50 knih a řadu omalovánek. Velmi oblíbený byl i jeho komiks Chytří psíci jezevčíci v časopise Čtyřlístek nebo kocour Damián.Za zmínku nepochybně stojí i to, že díky svému výtvarnému nadání proslul také jako kreslíř karikatur a vtipů, či již zmiňovaný ilustrátor knih, z nichž některé sám napsal. Kreslil ale i do novin a časopisů a jako výtvarník stál i u zrodu časopisu Dikobraz. Jeho jméno je úzce spjato s dvěma dětskými časopisy Mateřídouška a Sluníčko.

Jako „Pan malíř“ hrál Nesvadba roky v televizních pořadech pro děti se Štěpánkou Haničincovou.

Když mu bylo dvacet let, začínal ve Studiu Národního divadla u režiséra Jindřicha Honzla. V roce 1948 přešel do činohry ND. Jeho doménou byly role komické, ve kterých těžil z výrazné mimiky, smyslu pro detail, zkratky a parodické nadsázky.

Pokud jde o film, na filmovém plátně se objevil ve více než 30 snímcích, většinou však v menších rolích. Nejvíce se nejspíše zapsal do povědomí diváků v roli prince ze Země zacházejícího slunce v pohádce Bořivoje Zemana Pyšná princezna z 50. let. Příležitostně se objevoval i v televizních seriálech a inscenacích.

Co se týče jeho soukromého života, se svou ženou Jaroslavou měl dva syny. Prvorozený syn Michal je herec a mim, stejně jako jeho otec se věnuje převážně dětem. Je například autorem televizního pořadu Kouzelná školka. Mladší syn Martin je vydavatelem časopisu a provozuje malou cestovní kancelář. Miloš Nesvadba byl i dědečkem (měl čtyři vnoučata) a pradědečkem.