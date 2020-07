Kdo se bojí voleb? Hamáček nevylučuje odklad. Rozhodne ale pracovní skupina

Ministerstva vnitra a zdravotnictví oznámila vytvořeni pracovní skupiny, která se bude zabývat epidemiologickými opatřeními během podzimních krajských a senátních voleb a možností hlasování lidí v karanténě.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka současná pravidla nedovolí na podzim hlasovat v krajských a senátních volbách těm, kteří budou v době hlasování v karanténě jako možní nosiči koronaviru nového typu. Pracovní skupina by měla podle Hamáčka zohlednit, že letos jde o bezprecedentní situaci, kterou v tomto rozsahu česká legislativa nepamatuje, a musí se prověřit všechny možnosti, včetně využití speciálních mobilních uren či volebních komisí.

Ministr nevyloučil, že by se podzimní volby do Senátu mohly kvůli epidemiologické situaci posunout, protože současná legislativa karanténu považuje za překážku výkonu volebního práva.

„V tom nejhorším případě by se dalo diskutovat i o odložení voleb,” řekl Hamáček televizi CNN Prima News.

Pravidlo, podle kterého nemohou ve volbách hlasovat lidi umístění v karanténě kvůli potenciální nákaze přenosnou nemocí, platí pro krajské volby od roku 2000 a pro senátní od roku 1995.

Hamáček v pondělí 20. července uvedl, že do podzimních voleb nelze prosadit změny, které by umožnily lidem v karanténě volit, a zároveň zamezily rizikům přenosu covidu-19. Vyjádření následně kritizovala opozice.

„Je úkolem ministra vnitra zajistit řádný a bezpečný průběh voleb v daném termínu! Stále je ale dost času, aby ministerstvo vnitra připravilo nutná opatření a volby se uskutečnily. Volby nesmějí být omezovány, je to základní demokratické právo,“ napsal na své facebookové stránce předseda strany ODS Petr Fiala.

Senátoři opozice chtějí umožnit hlasování i lidem z karantény

Senátoři budou na dnes zahájené schůzi z podnětu stálé komise pro krajany hlasovat o výzvě vládě, aby projednala zákon o korespondenčním hlasování při volbách v zahraničí. Iniciátor návrhu Tomáš Czernin (TOP 09) míní, že by se mohla možnost hlasování na dálku vztahovat vedle krajanů na voliče v karanténě.

Místopředsedkyně klubu KDU-ČSL Šárka Jelínková míní, že případné vyřazení tisíců voličů v karanténě z voleb by mohlo ovlivnit výsledky hlasování o novém složení Senátu. Odklad hlasování nic neřeší, epidemiologická situace za třeba měsíc může být horší než v době voleb, řekla na tiskové konferenci. Vláda by podle ní proto měla připravit speciální postupy, které umožní volit v karanténě při zachování hygienických pravidel. S návrhy by kabinet měl přijít do 5. srpna.

Předseda klubu ODS Martin Červíček na tiskové konferenci uvedl, že senátoři ODS návrh lidovců jednoznačně podpoří. Kabinet podle něj měl začít pracovat na úpravě legislativy už na jaře.

Podle opoziční TOP 09 by měl kabinet hledat cestu, jak umožnit občanům volební právo uplatnit, a to včetně těch, kteří budou v době hlasování v karanténě.

Světová zkušenost přípravy a provádění voleb v době pandemie koronaviru

V době pandemie koronaviru již proběhly parlamentní a prezidentské volby v Severní Makedonii, Polsku, Srbsku, Singapuru, Chorvatsku, Jižní Koreji a na Islandu.

V souvislosti s pandemií byly provedeny příslušné změny v legislativě nebo předpisech národních volebních orgánů zaměřených na vytvoření bezpečných podmínek pro účast voličů, účastníků a organizátorů voleb ve volebním procesu.

V řadě států stanovila legislativa, kromě hlasování ve volební místnosti, balíček různých forem hlasování voličů, včetně předčasného hlasování, jehož trvání do hlavního dne hlasování se pohybovalo od dvou kalendářních dnů (například Jižní Korea) do osmi týdnů (například Island).

V některých státech byla v souvislosti s epidemií koronaviru zavedena nová instituce vzdáleného hlasování zákonem – hlasování poštou (například Polsko, pro určité kategorie voličů).

Současně v některých státech byla otázka organizování hlasování osob infikovaných koronavirem předmětem posouzení u národního ústavního soudu (například Chorvatsko).

V řadě států se v souvislosti s pandemií rychle zavádějí vzdálené (digitální) volební online služby, aby byla zajištěna bezpečná účast voličů, organizátorů a účastníků voleb.

Na Islandu se tak zavádějí digitální postupy na podporu nominace kandidátů voliči (nejen v papírové podobě, ale také v seznamu elektronických podpisů) v republice Severní Makedonie – poprvé byla legálně poskytnuta online registrace kandidátů pomocí internetu.