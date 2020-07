Proč železnice přestává být tím nejbezpečnějším dopravním prostředkem? Vích uvedl příčiny

Stále pokračující série dopravních nehod na českých železničních tratích má podle člena předsednictva SPD Radovana Vícha zcela jasné důvody. Jak píše na svém blogu, může být tohle mimořádné zvýšení počtu havárií podmíněno zejména systémovými chybami a špatnými manažerskými rozhodnutími učiněnými během posledních patnácti let.

„Nehody v minulých týdnech (rovnou tři za dva týdny) odkryly závažné nedostatky na železnici, které vznikaly roky, ale teď už jsou v celkovém součtu již za pomyslnou hranou. Příčiny těchto nedostatků jsou však důsledkem dlouhodobých koncepčních a systémových chyb,“ uvedl Radovan Vích.

Absence moderního komunikačního a kontrolního systému

Za první takovou chybu považuje Vích postupnou reorganizaci Českých drah učiněnou s cílem vydělení z ČD Správy železniční dopravní cesty a následně ještě oddělení ziskové nákladní dopravy ČD Cargo a.s. od dopravy osobní.

„A to byl jen předvoj toho, že na železniční tratě byli vpuštěni soukromí dopravci. Konkurence je sice žádoucí, ale nyní se na železničních tratích v České republice pohybuje cca sto soukromých dopravců s různými úrovněmi jak vozového parku, tak personálu,“ pokračoval člen SPD.

Chybné směřování investic

„Nedávná nehoda v Perninku ukázala, že dosud máme osmdesát jednokolejných tratí, kde řízení vlaku je závislé na lidském faktoru. Už dávno tam měl být cenově dostupný systém Radioblok, ale radši se čeká na ‚unijní‘ řešení ETCS, systém, který je navíc předražený,“ uvádí Vích.

Podle Vícha však chybí Česku při tomto organizačním rozdělení a takto hojném počtu rozdílných dopravců moderní komunikační a také zabezpečovací kontrolní systém.

„Do EU posíláme každoročně spousty peněz, ale zpětně z dotačních peněz EU (tedy z našich peněz, kterým je pouze zúženo určení) se na jednu stranu staví koridory s plánovanou rychlostí 200 km/h anebo někde až nesmyslně velké protihlukové stěny nebo zábradlí, místo aby se investovalo do elektrifikace a zvýšení bezpečnosti stávající železniční přepravy,“ pokračoval Vích s tím, že máme docela žalostný stav některých železničních nádraží, zatímco Liberecký kraj dokonce není dodnes elektrifikován, což někdy dělá jízdu vlakem z Liberce skutečným utrpením. To by se podle něj také mělo řešit postupnou indexací, tzv. „ošlapným”.

Pracovní podmínky pro strojvůdce

Dalším problémem jsou podle Vícha informace, které by si měl každý strojvůdce před jízdou v rychlosti přečíst a zapamatovat.

„Také se na té nehodě v Perninku ukázalo , jak složitě jsou sdělovány důležité informace strojvůdcům. Místo informací na jednom místě, které strojvůdce čte těsně před jízdou, byla prý ta důležitá informace v tabletu. Navíc jeden strojvůdce minulý týden médiím ukázal, jak dlouhý může být seznam informací, které mají přečíst před jízdou za čtvrt hodiny – byl to metrový kus papíru hustě popsaný důležitými informacemi,“ upozornil Vích a dodal, že za tento zcela nevhodný postup jednoznačně nese odpovědnost ministerstvo dopravy.

Příčinou obětí na životech a škod na majetku jsou podle Vícha i nízké platy strojvůdců a zvýšení objemu jejich práce, k němuž došlo v důsledku masivních propouštění v posledních deseti letech.

„Stížnosti Českých drah, že strojvůdci ve volném čase například řídí vlak u konkurenční společnosti, jsou důsledkem toho, že strojvůdci mají nízké platy. Není možné strojvůdcům stále přidávat nové a nové povinnosti, protože se šetří na ostatním personálu, a zároveň jim nepřidávat na platech a neinvestovat do bezpečnostních zařízení. Dále byli postupně propouštěni další drážní pracovníci: výpravčí, techničtí pracovníci drah (posunovači, pomocní traťoví dělníci apod.), průvodčí. Výsledkem tedy je, že přibyla práce strojvůdcům a ti při složitých situacích chybují,“ upozorňuje politik.

„Vlak není tramvaj, aby si strojvůdce sám přehazoval výhybku nebo dokonce sám prodával lístky jako v autobusu. Vlak se oproti tramvajím a autobusům pohybuje mnohem větší rychlostí, má velkou hmotnost a dlouhou brzdnou dráhu, a přepravuje se v něm násobně více lidí a nákladu,“ podotýká Vích.

Řízení Ministerstva dopravy ČR

Dodává také, že strojvůdce má obrovskou odpovědnost za přepravování osob a nákladu, což znamená, že by v žádném případě neměl být přetěžován, ba naopak by měl pracovat za co nejpříznivějších podmínek a být přitom také dobře ohodnocen.

Aby se dalo směřovat k vyšší bezpečnosti na železnici, potřebuje doprava podle Vícha především samostatného ministra, který se jí bude věnovat s největší pozorností a bude také mít bohaté manažerské zkušenosti se železnicí.

„Je evidentní, že tato vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM není vládou odborníků. Ministr Karel Havlíček (za ANO) nemůže řídit dva složité rezorty, a ještě být místopředseda vlády. Premiér Andrej Babiš by měl v co nejkratší době prezidentu republiky Miloši Zemanovi navrhnout jmenování dalšího člena vlády (odborníka) na řízení ministerstva dopravy,“ domnívá se Vích.