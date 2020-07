Plive Železný i na svého předka? Vojtěch Filip promluvil o působení dědečka moderátora ČT během druhé světové války

Ve svém příspěvku na Facebooku český poslanec a předseda KSČM Vojtěch Filip podrobil rázné kritice moderátora České televize Jakuba Železného. Terčem kritiky ze strany prvního místopředsedy Poslanecké sněmovny se stal výrok moderátora, týkající se bývalého československého prezidenta Ludvíka Svobody, v němž Železný v podstatě zpochybnil jeho historickou úlohu a zásluhy o stát.

„‚Nábřeží, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi...‘ Taková poznámka zazněla v pořadu Události, komentáře České televize z úst moderátora Jakuba Železného. Od té doby dostávám desítky rozhořčených emailů a zpráv na jeho vystoupení,“ napsal Filip na svém Facebooku.

Jednání moderátora Železného připadá Filipovi jako naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, a to hned z několika důvodů. Hlavním z nich je to, že Ludvík Svoboda je znám jako válečný hrdina, jenž se podílel na osvobození Československa od nacistů. Podle Filipa se jedná o nízkou úroveň znalostí Jakuba Železného a nebo snahu manipulovat svými diváky. Tuto verzi potvrzuje například i to, že dotyčný moderátor ani neví či naprosto ignoruje skutečnost, že pod velením Ludvíka Svobody během druhé světové války bojoval dokonce i dědeček Jakuba Železného.

„Proč by neměl znát veřejně dostupnou informaci, kterou znám i já, že byl jeho dědeček příslušníkem právě tohoto armádního sboru pod velením generála Svobody a v boji o Kyjev byl raněn. Ze zranění se léčil v Kujbyševě. Takže, kde je chyba?” ptá se český politik.

Dále Vojtěch podotýká, že výše uvedený incident je popíráním historické pravdy ze strany moderátora ČT Železného. Podle poslance se Železný musí omluvit rodině Ludvíka Svobody a navíc trvá na tom, aby celý incident vyhodnotila Rada ČT.

Stížnost Štěpána Kotrby

Chování moderátora bylo hodnoceno jako nevhodné mimo jiné i analytikem Štěpánem Kotrbou, který obvinil Železného z nedodržování zásad objektivity a nestrannosti, a dokonce na něj podal stížnost. Ve své stížnosti Radě České Televize se nejprve odvolal na článek kodexu ČT o diskusních pořadech a pluralitě.

„6.5 Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj. Moderátoři vždy iniciují otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími,“ stojí v profesním kodexu ČT.

V rámci svého vysvětlení ke stížnosti následně připomněl, že Českou televizi platí koncesionáři s různými a často protichůdnými názory, což znamená, že by se veřejnoprávní televize měla vyvarovat jakýchkoli forem společenské diskriminace.