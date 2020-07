Počet nových případů nákazy koronavirem u nás stále roste. Za včerejšek bylo hlášeno 247 nových pacientů. Co bude dál?

Vypadá to, že situace s nákazou onemocněním covid-19 se v Česku zatím nijak nelepší. Svědčí o tom i nejnovější údaje, které hovoří o tom, že za včerejší den u nás přibylo celkem 247 nových případů nákazy. To je přitom o 36 více než v úterý, a zároveň nejvíce od konce června. Jak to bude dál?