Koronavirová opatření se mohou vrátit. Ministr Vojtěch čeká do pátku

V Česku neustále roste počet nakažených koronavirem a ministerstvo zdravotnictví na to musí reagovat. Ministr Adam Vojtěch připustil, že jestli nárůst případů bude pokračovat, mohou se vrátit plošná opatření, například to mohou být roušky ve vnitřních prostorách. Vojtěch před novináři vystoupil po jednání s premiérem Babišem.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch začal před novináři tím, že nejrizikovější jsou aktuálně vnitřní akce, kde je více lidí pohromadě. Situace se podle něj nedá označit za dobrou.

„Epidemiologická situace se nedá označit za dobrou. Čísla jsou větší. Ukazuje se, že vnitřní akce, kde je více lidí pohromadě, jsou nejvíce rizikové,“ uvedl po jednání s Babišem.

„Chci si dát čas do pátku, jak se bude situace vyvíjet, tedy jestli dojde k stagnaci nebo k poklesu nových přírůstků. Pokud by to tak nebylo, museli bychom přijmout nějaká opatření, a to na úrovni ministerstva zdravotnictví,“ uvedl včera Vojtěch, právě včera přibylo 247 případů.

Jak novinářům uvedl, další denní nárůst ministerstvo donutí k plošným opatřením. Ministr počká do pátku, jak se situace bude vyvíjet.

Na dotaz novinářů Vojtěch nevyloučil, že by mohly být znovu zavedeny roušky ve vnitřních prostorách, také by se mohla omezit kapacita akcí. Podle něj by ta opatření neměla být nijak dramatická, nechystá se zavírání ekonomických sektorů a podobně.

Ministr také lidem doporučil, aby se vyhýbali akcím v malých prostorách. Jako příklad uvedl téměř 70 nakažených v pražském klubu Techtle mechtle. Hygienici tam podle něj vidí největší riziko.

Situace v ČR

Vypadá to, že situace s nákazou onemocněním covid-19 se v Česku zatím nijak nelepší. Svědčí o tom i nejnovější údaje, které hovoří o tom, že za včerejší den u nás přibylo celkem 247 nových případů nákazy. To je přitom o 36 více než v úterý, a zároveň nejvíce od konce června. Jak to bude dál?

Připomeňme, že od samotného počátku epidemie u nás, tedy neděle 1. března, se novým typem koronaviru nakazilo již 14 570 lidí. Dobrou zprávou ale zůstává, že se z nemoci podařilo vyléčit už více než třem pětinám osob, tedy 9 144 lidem. Smutnou zprávou ale je, že na nemoc již zemřelo 364 lidí. Pokud jde o aktuální počet nemocných, statistiky uvádí 5062 osob.

Zaměříme-li se na denní přírůstek počtu prokázaných případů, vyšší počet než včera laboratoře zaznamenaly 28. června, kdy do statistik přibylo 305 nakažených. Za zmínku stojí také to, že přes 200 nových případů za den přibylo od té doby pouze třikrát.