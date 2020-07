Xaver Veselý se vyjádřil ke schůzce Rady ČT. Řeč přišla na Lidice, ale také na roztržku mezi členy

Včera proběhla schůze členů Rady ČT, k níž se následně na sociálních sítích vyjádřil jeden ze členů. Luboš Xaver Veselý se věnoval několika bodům jednání a zmínil se například o roztržce mezi Hanou Lipovskou, Danielem Váňou a Zdeňkem Šarapatkou. Řeč přišla ale i na Lidice, což je podle Xavera téma, které by už radši nechal spát. Co ještě prozradil?

Lidice – diskutované téma

Ve videu, které se objevilo na YouTube, Luboš Xaver Veselý podává „report z Rady České televize svýma očima“. Po popisu technických záležitostí se dotkl emočně velmi nabité části jednání Rady ČT, kterou byla diskuse o Lidicích. Uvádí, že zde nakonec ani nedošlo k hlasování o usnesení.

„Musím říct, že s tím, jak to paní Lipovská napsala, jak to celé vyhodnotila, že já s tím mám trošku problém. Kdyby došlo na hlasování, tak bych se s největší pravděpodobností zdržel,“ vyjádřil se k věci.

Vyzdvihl však to, Lipovská velmi důkladně zpracovala téma, a to i s historickými prameny. Co se ale týče tématu Lidic, reportáže Reportérů ČT a práce Vojtěcha Šustka, uvedl, že je to „nešťastná a nepříjemná věc ze všech stran“.

Rovněž se v této souvislosti přiznal, že se mu poprvé v Radě ČR stalo, že v této výměně názorů viděl u každého svůj díl pravdy, a to i u Zdeňka Šarapatky.

„Argumentoval věcně, potom už začaly stříkat emoce, ale to i ze strany paní Lipovské, tam práskla do stolu, takže ten bod zůstal tak divně viset ve vzduchu, něco se přehodilo napříště, a ona tam chtěla paní Lipovská dávat nějaké usnesení, že jako Hana Lipovská se omlouvá občanům za ČT a tak, obyvatelům Lidic,“ dodal.

K Lidicím však ještě prohlásil, že by tyto rány už „nejitřil“ a podotkl, že by se raději postavil na stranu Reportérů ČT, kdyby měl pistoli u hlavy a musel by se rozhodnout.

„Možná je to nespravedlivé, ale jak se to v reportážích začne rozebírat na jednotlivá slovíčka, tak moje zkušenost je, že to nikdy neskončí ani vítězem, ani poraženým, jenom z toho zůstane ve vzduchu takovej divnej smrad,“ uzavřel věc.

Vystoupení aktivisty a nepříjemné dotazy

Jako další se známý moderátor XTV věnoval vystoupení aktivisty Jiřího Šinágla, který mu osobně přijde „pošahanej“.

„Dostal tři minuty času, měl jsem trochu za zlé panu předsedovi Kühnovi, že mu ty tři minuty nevyměřil, protože on tam mluvil asi deset minut. Ale mluvil úplně o ničem,“ řekl s tím, že Šinágl dle něj „plantal pátý přes devátý“ a bylo mu to až trapné.

Nakonec Xaver připomenul také svůjPetra Dvořáka, který se týkal toho, co si myslí o výroku moderátora Jakuba Železného. Ten totiž před jistou dobou na svém Twitteru uvedl , že kdo se dotkne Milady Horákové, toho ze studia vyhodí. Jeho výstup tehdy Xaver označil za „instantní hrdinství“.

Podle nedávno zvoleného člena Rady ČT by se moderátor hlavní zpravodajské relace měl držet Kodexu ČT a dalších norem ustanovených.

„A ať nepíše takový nesmysly. Představa, co tam všechno může nastat za situace, on to samozřejmě nemyslí vážně, nemá právo někoho vyhazovat ze studia. Ale hlavně, jak by to udělal, kde je ta hranice? Už dneska večer tam může někdo přijít a říct, že četl na internetu, že se nikdy nenašly ostatky Milady Horákové, bůhví jak to bylo. A co my víme, zda to pan Železný nebude považovat za dotknutí se té památky. Tak ho vezme za flígr a vyhodí ho ze studia? Samozřejmě žvaní, proto je to instantní hrdinství, od Vitany,“ dodal k věci Xaver.

Z tohoto důvodu se proto generálního ředitele zeptal, co na tento výrok říká a zda mu to náhodou nepřijde jako porušení Kodexu. Na to Dvořák odvětil, že vyjádření Železného mu přišlo přes čáru, ale dodal, že na příštím zasedání bude šéf zpravodajství Šámal, takže se má Xaver zeptat jeho.

„Jinými slovy to hodil na toho člověka pod sebou a je potřeba na tento okamžik vzpomenout, až bude rada určovat bonus generálního ředitele. Protože to je přesně ta komunikace s radou,“ podotkl s tím, že od něj čekal, že to prověří a vydá nějaké stanovisko. Komunikaci s radou totiž považuje za jednu z důležitých věcí.