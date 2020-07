„Dobytku! Toto chcete za prezidenta?“ Foldyna a Ondráček neunesli slova generála Pavla o bombardování Jugoslávie

Během setkání v Plzni, kterou Petr Pavel navštívil v rámci aktivit své iniciativy Spolu silnější, generál diskutoval o událostech 90. let na území bývalé Jugoslávie. Úryvky z tohoto rozhovoru zveřejnili Parlamentní listy.

„Bombardování Srbska? Aby nebyla genocida.“

Na generála se obrátil bývalý politický vězeň Michal Drabík, jehož část rodiny pochází ze Srbska.

„Jak je možné, že NATO jako symbol svobody bombardovalo bez mandátu OSN Srbsko? Kosovští Albánci byli předtím označeni jako teroristé… tam zemřely tisíce a tisíce lidí. Moje máti byla Jugoslávka, táta byl Čechoslovák. Lidé utíkali do Bulharska nebo Rumunska. Jugoslávci se nás za války i v roce 1968 zastali a my jsme se jim odvděčili takto? My jsme uznali Kosovo, které doteď Slováci neuznali. Jak se na to díváte,“ tázal se například Drabík.

Podle bývalého vysokého funkcionáře NATO je potřeba reakci Západu vidět v kontextu Srebrenice, „… ke které došlo jen pár let předtím. Nechci se vracet k detailům, ale faktem je, že názor politiků je ovlivněn i emocí a společenským veřejným míněním, a to bylo tehdy. Politici v případě vidiny další genocidy byli ochotni sáhnout k vojenskému nástroji a zabránit tomu. Nevidím do hlavy jednotlivým politikům, kteří se podíleli na tom rozhodnutí, ale bylo to přijato kolektivně a my jsme byli, myslím, v NATO nějakých čtrnáct dní. Miloš Zeman byl tehdy předsedou vlády, který se pod to podepsal“, konstatoval Pavel.

Reakce politiků

Výroky generála Pavla pobouřily člena poslaneckého klubu SPD Jaroslava Foldynu, který napsal, že tříletá Milici Rakić byla zavražděná kazetovou bombou, „Ty dobytku!“ padlo na adresu generála.

„Zavraždili a zmrzačili jste stovky civilistů, a to vše v rozporu s mezinárodním právem, ty kreaturo!“ dodal.

Svůj komentář poskytl i komunista Zdeněk Ondráček, vzpomněl si na ambice generála stát se prezidentem.

„Zelený mozek konečně promluvil. A toto chcete někteří za příštího prezidenta?“ napsal Ondráček na Facebooku.

Případný kandidát na prezidenta

Petr Pavel před několika měsíci spoluzaložil iniciativu Spolu silnější, která vybírala peníze pro projekty a dobrovolnické organizace, které pomáhaly během pandemie. Pavlova aktivita ovšem vyvolala spekulace, že se může jednat o součást jeho budoucí prezidentské kampaně.

„S takto průřezovou iniciativou nepřišel nikdo jiný. Nechci z toho vytloukat žádný kapitál,“ odpověděl někdejší šéf generálního štábu na novinářský dotaz.

V minulém listopadu se Petr Pavel nechal slyšet, že by uvažoval o kandidatuře na prezidentský úřad, pokud by kandidovali lidé, kteří by pro Česko byli bezpečnostním rizikem a hrozilo, že by se „země posunula blíže směrem k Rusku nebo k Číně“.

„Rozhodně bych nechtěl, aby se naše země po příští prezidentské volbě posunula směrem k oligarchizaci státní správy. Rozhodně bych nechtěl, aby se naše země posunula blíže směrem k Rusku nebo k Číně. Ani bych nechtěl, aby se posunula někam, kde bude více populistickou než liberální demokraciím,“ prohlásil v rozhovoru pro Reflex Petr Pavel s tím, že pokud by takové varianty rozvoje situace měly nastat, tak by cítil povinnost „udělat všechno pro to, abychom ten náš kurz, který byl nastaven před 30 lety do kulturního a politického západu, udrželi“.