Petříček chce podpořit ruského historika, který byl odsouzen za pedofilii

Včera městský soud v ruském Petrozavodsku vynesl rozsudek vůči řediteli karelské pobočky nevládní neziskové organizace Memorial, Juriji Dmitrijevovi. Ruský historik byl totiž odsouzen na 3,5 roku odnětí svobody, a to kvůli sexuálnímu násilí vůči své nezletilé adoptované dceři. Obžaloba přitom pro Dmitrijeva požadovala mnohem vyšší trest, a sice 15 let odnětí svobody. Kromě toho byl obžalovaný zproštěn viny z výroby dětské pornografie, ohrožení rozumové, mravní a pocitové výchovy a nezákonného držení zbraně. Vzhledem k tomu, že Dmitrijev během vyšetřování strávil převážnou část svého trestu ve vazební věznici, měl by se dostat z vězení již na konci letošního roku.

Dětský ombudsman v Karelské republice Gennadij Sarajev uvedl, že trest uložený Dmitrijevovi považuje za příliš nízký. „Dmitrijev byl uznán vinným z velmi těžkého zločinu – sexuálního násilí vůči adoptované dceři. Tři a půl roku odnětí svobody – to je velmi nízký trest,“ tvrdí ombudsman.

Dále Sarajev sdělil, že státní zastupitelství spolu s advokátem poškozené strany plánuje proti rozsudku soudu podat odvolání. Podle jeho slov činí minimální délka trestu dle zákona v takových případech 12 let, což je v rozporu s rozsudkem. Rovněž dodal, že o jakýchkoliv polehčujících okolnostech nemůže být ani řeč.

„V současné době vedu jednání ohledně podání odvolání se státním zastupitelstvím a advokátem poškozené strany. Odvolání bude podáno během lhůty stanovené zákonem. Nejspíš to bude již na začátku příštího týdne,“ prohlásil dětský ombudsman v Karelské republice Gennadij Sarajev.

Petříček nesouhlasí

S rozsudkem městského soudu v Petrozavodsku však nesouhlasil ani český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ten také trest považuje za nespravedlivý, avšak podle něj se jedná o politizovaný proces. Samotné odsouzení pak považuje za nespravedlivé. Na svém twitterovém účtu uvedl, že bude zvažovat možnosti pomoci odsouzenému Dmitrijevovi, a to ve spolupráci se svými kolegy z Evropské unie.

„Historik #Jurij Dmitrijev odhalil zločiny stalinismu a lokalizoval hromadné hroby více než 6 tisíc lidí, včetně několika Čechů popravených ve vykonstruovaných procesech. Sám se teď dočkal nespravedlivého odsouzení. Chci řešit s kolegy z #EU, jak bychom mu mohli pomoci,“ napsal na sociální síti šéf české diplomacie.

Část uživatelů odhodlání českého ministra čelit údajně nespravedlivému rozsudku podpořila. Jiní však upozornili na to, že by se čeští politici měli zaměřit na vnitřní problémy.

„No, v Praze se přepisuje historie ve velkém a ještě se tomu tleská. Bývá dobrým zvykem, zamést si před vlastním prahem,“ podotkl uživatel s přezdívkou Nautilus.

Podle dalších komentujících se jedná o zcela jasný proces, v němž byly předloženy veškeré potřebné důkazy.

„Byl odsouzen za pedofilii. S celkem průkaznými důkazy,“ poznamenal uživatel s přezdívkou P.S. Pravda vyděsí.