„Rouškofob“ profesor Žaloudík o situaci s covidem-19: Není to tak vážné, celá věc se neustále zbytečně dramatizuje

Místopředseda senátního výboru pro zdravotnictví a onkolog Jan Žaloudík poskytl rozhovor pro DVTV, v němž se věnoval současné situaci s koronavirem. Podle něj se celá věc neustále zbytečně dramatizuje a my se tím „sebepoškozujeme“. Rovněž se označil za „rouškofoba“ a prozradil, co si myslí o počítání covidových pacientů.

V Česku nyní skokově roste počet nakažených koronavirem. I přesto si však Jan Žaloudík myslí, že se nic výjimečného neděje. Vyjádřil se však k počínání českých odborníků a členů vlády.

„Ministr Vojtěch dělá podle mě, co může a v tom širém covidovém světě není mezi ministry žádnou výjimkou. Navíc na to není sám, má kolem sebe dva známé epidemiology a dalších 70 neznámých,“ uvedl a narážel tím na Rostislava Maďara a Romana Prymulu.

„Já jsem studoval gymnázium ve Frýdku-Místku, takže ten region i náturu zdejších lidí znám a dovedu si živě představit, jak to ty hochy a dámy vytočilo,“ pronesl o nečekaném zpřísnění opatření v regionu z minulého týdne, kdy byly doslova z hodiny na hodinu zrušeny veškeré společenské akce.

Je počítání nemocných chybné?

Kromě toho se krátce zmínil i o problematické situaci v Moravskoslezském kraji, k níž nedávno kvůli nemoci došlo. Podle jeho názoru za ní ale nestojí nic jiného než zejména komunikační selhání. To se však dle jeho slov „v dalších vlnách určitě doladí“.

Jako další se Žaloudík věnoval počítání covidových případů, při němž podle něj celý svět nepostupuje správně. Podělil se i o to, jak by situaci řešil on.

„Já bych to rozděloval na pozitivní a na skutečně nemocné. Lidé mohou být na leccos pozitivní, ale nemusí být nemocní. Medicína vždycky řešila jen lidi nemocné a snažila se u nich něco řešit,“ doplnil a zdůraznil, že jsme přece v době nové regulatorní medicíny zdravé populace.

Když se však nad celou věcí zamyslel, přiznal, že by se nejspíše jako ministr choval stejně. „Asi bych to dělal stejně, protože jinak bych politicky neuspěl a lidi by mě ušlapali,“ prohlásil. Zmínil však jednu věc, která mu opravdu vadí. A jde o zvláštní zacházení, které koronavirus provází.

„My jsme ještě v únoru měli řádově mnohem větší čísla ostatních respiračních onemocnění na sto tisíc obyvatel a maximálně se vydávala doporučení, aby se nenavštěvovaly nemocnice,“ srovnal situaci Žaloudík.

„Situace není tak vážná.“

„Já nevěřím hlavně těm číslům, protože jde o to, jak to počítáme. Jestli to byl zdravý člověk, co umřel na covid, nemocný s covidem, nemocný po covidu a podobně. Když někdo umře na rakovinu a měl přitom covid, tak ho máme ve statistice smrt na covid,“ objasnil svůj pohled na věc.

Pokud jde o závažnost situace, není to dle něj až tak horké, jak se ve světe uvádí.

Myslí si také, že by lidé měli věc tak trochu zlehčovat, aby sami sobě neubližovali.

„Musíme to co nejvíce zlehčovat, protože se to tak nepřiměřeně zdramatizovalo, že už se sebepoškozujeme. Když někdo přijde s respiračními problémy a má negativní test na covid, tak je nezajímavý a už ho dále neřešíme. Neděláme mu testy na další viry, aby se ten pacient vyléčil,“ tvrdí dotyčný s tím, že je třeba zaměřit se i na ostatní nemoci.

V neposlední řadě senátor okomentoval projekt chytré karantény, který považuje za nefunkční. Vyzdvihl také to, že s ním navíc nesouhlasí ani mnozí odborníci.

„Já jsem byl na senátním semináři ohledně té chytré karantény a toho sledování lidí a byli tam mnozí odborníci z řad armády, statistiků, hlavní hygienička, senátoři. No a vlastně nikdo tu chytrou karanténu nehájil, nikomu se moc nelíbila a pak si večer zapnu televizi a slyším, jak ta chytrá karanténa skvěle funguje,“ podivoval se.

Závěrem se Žaloudík prohlásil za „rouškofoba“, jelikož roušky považuje za semeniště mikrobů, které má mimo jiné i špatný psychosociální dopad.

„Navíc, kdo je zarouškován, nezlobí,“ prohlásil Žaloudík a poukázal na to, že v poslední době nebylo moc akcí na Letné ani jinde.