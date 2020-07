V honbě za ziskem. Sociolog Hampl vysvětlil, proč USA nemají a nikdy nebudou mít vazaly

Známý český sociolog Petr Hampl se na portálu Prvnízprávy.cz rozpovídal o tom, proč dle něj Spojené státy americké nemají vazaly a proč je ani nikdy mít nebudou. Podle jeho mínění totiž existuje důvodů hned několik, přičemž jedním z nich je to, že by tím byla omezena jejich samostatnost. Jaké jsou další příčiny?

Hampl ve svém komentáři reaguje na „otázku týdne“, kterou se na daném portálu stalo téma vazalství. Konkrétně se uvádí, že se „o vazalství většinou mluví v negativním významu“, ale zní zde i narážka, „co by za to dnes Řekové dali, kdyby byli americkým nebo německým vazalem“.

„Jenže „spojenectví“, jak je praktikováno v současném západním světě, znamená něco úplně jiného. Silnější stát svého slabšího „spojence“ vysaje, zničí a předhodí k drancování komukoliv, kdo má zájem. Pro menší a slabší státy je to úplně děsivé, ale je to nevýhodné i pro ty velké. Když si zničíte všechny potenciální spojence, můžete na to velmi doplatit, až půjde do tuhého,“ představuje svůj pohled na věc.

Mocenská struktura a potřeba růstu

Sociolog se zaměřil i na to, proč USA nemají vazaly. Jak již bylo naznačeno, jednak by tím Spojené státy omezily svou samostatnost, ale také by je to stálo peníze a navíc by z toho vyplývaly i povinnosti. Je zde ale i opačná stránka, na kterou Hampl také upozorňuje. USA by totiž v případě tureckého útoku mohly počítat s podporou nejsilnější armády světa nebo aspoň finanční podporou jednoho z nejbohatších evropských států.

V souvislosti s tím tak dle Hampla logicky vyvstává otázka, proč se velké státy chovají tak iracionálně. „Proč si raději nepěstují spojence? Proč se nespokojí s každoročně odváděným poplatkem, jak tomu bývalo za starých časů?“ ptá se. A v tomto případě je možných vysvětlení několik, přičemž všechna z nich mohou být pravdivá.

„Jedno z nich ukazuje na mocenskou strukturu velkých západních zemí. Politici nerozhodují nezávisle, ale jsou součástí mocenské struktury, která zahrnuje – mimo jiné - i kapitány velkých korporací a bank,“ podotýká Hampl a poukazuje tím na „jádro problému“.

Rovněž zdůrazňuje, z pozice člena představenstva jakékoliv velké akciové společnosti, že nebude stačit stejný zisk jako loni a předloni.

„Potřebujete růst. Musíte tedy stále více ždímat své zaměstnance (ve většině zemí Západu také klesá životní úroveň), musíte pohlcovat menší konkurenty (ve všech zemích Západu jsou neustále zaváděny regulace zaměřené proti malým firmám)… a také to znamená, že každý rok musíte z kolonií vydřít více než předtím,“ objasňuje, jak to funguje.

Pokud by byl takovou kolonií zaostalý stát, tak byl dle něj mohly být první roky vcelku přijatelné. Proč?

„Přinesete nové technologii, zajistíte bezpečnost, možná pomůžete zlepšit kvalitu zákonů, země roste a vy si můžete brát, aniž by to bylo zničující,“ nastiňuje a dodává: „Jenže od určitého bodu je obtížné brát si stále víc. A trhy vám nedovolí spokojit se s tím, co loni. Až do úplného zničení. Nejdříve „spojenců“, pak vlastního.“

V závěru svého komentáře pak Hampl uvádí, že kéž bychom se mohli vrátit do časů, kdy existovalo vazalství.