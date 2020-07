Velký návrat? Vypadá to, že Paroubek míří zpět do řad ČSSD. Není však sám

Českou politickou scénou se šíří zvěsti o tom, že by se bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek mohl zase vrátit do řad dané strany, tentokrát jako poradce současného předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka. Není však sám – na přední místo kandidátky míří údajně i bývalý předseda na Ústecku Petr Benda, který byl před lety donucen k odchodu.

Vypadá to, že by se někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek a jeho „pravá ruka“, politik a podnikatel Petr Benda, mohli zase vrátit k sociálním demokrakům. S těmi se totiž před několika lety rozešli, a ne zrovna v dobrém. Připomeňme, že dotyční opustili ČSSD poté, co přišli o vliv ve své baště na severu Čech, a to po volbách v roce 2010. Socialisté sice zvítězili, ale nakonec skončili v opozici a Paroubek rezignoval na předsedu strany. Benda s Paroubkem nakonec odešli společně a založili vlastní projekt LEV 21 - Národní socialisté.

Paroubek jako konzultant, Benda na kandidátce

Nyní se ale situace obrací. Dle nejnovějších informací by totiž Jiří Paroubek mohl získat roli neoficiálního konzultanta předsedy strany Jana Hamáčka . Pokud jde o Bendu, ten má za danou stranu obsadit čtvrté místo kandidátky v Ústeckém kraji pro podzimní krajské volby. Tyto informace potvrdilo hned několik zdrojů z Lidového domu a Ústeckého kraje.

O tom, že se Hamáček občas radí se svým předchůdcem a naslouchá jeho názorům, se mluví už dlouho. Sám Hamáček dokonce přiznal, že jsou s Paroubkem v kontaktu. Oba ale nyní odmítli konkrétněji prozradit, čeho by se mohla týkat jejich možná další spolupráce.

„To se musíte zeptat pana Hamáčka, jak to je. Jsme v kontaktu, to určitě ano. Ale aby to někdo komentoval, je spíše jeho záležitost. Pokud to tak bude, budu to moct později nějak okomentovat, v tuto chvíli ale nejsem já ten kompetentní, kdo by to měl říkat,“ reagoval na zvídavé dotazy Paroubek.

K celé záležitosti se vyslovil také sám Hamáček, který pronesl: „Oficiálně statut nemáme. Občas si napíšeme SMS, občas on napíše článek na svém portálu. Pracovní vztah to není. Komunikujeme spolu, známe se už z doby, kdy jsem pro něho dělal. Čtu články jeho portálu Vaše Věc.“

Tajnosti kolem Bendovy kandidatury?

Zatímco o možné spolupráci s Paroubkem se mluví, s Bendou je to jiné. O jeho údajné kandidatuře totiž Lidový dům mlčí. A to i pokud jde o Hamáčka.

„Krajské kandidátky budeme komentovat 28. července,“ řekl opakovaně předseda strany.

A k věci se nechtěli vyjadřovat ani místopředsedové či další členové grémia, které ve čtvrtek odpoledne o kandidátce s Bendou hlasovalo. A výjimkou není ani Benda, který po vzoru ostatních také není sdílný. Média se jej snažila kontaktovat a údajně prý během pátku nezvedal telefon a nereagoval ani na zaslané SMS.

Jediný, kdo byl vcelku vstřícný a ochotný se vyjádřit, je někdejší chomutovský poslanec ČSSD Jaroslav Krákora. Ten má být dle informací lídrem kandidátky, na níž se objevuje i Benda. A právě on potvrdil, že je dotyčný mezi uvažovanými kandidáty na hejtmana a Bendu jako spolukandidáta potvrdil.

„Ano, ten tam kandiduje,“ řekl bez servítek.

Změny kolem kandidátek

Zmiňme, že i zdroje z Lidového domu i z Ústeckého kraje nakonec potvrdily, že Petr Benda skutečně figuruje na alternativní kandidátce, která vznikla s podporou Jana Hamáčka jakožto protiváha proti kandidátce sestavené krajským vedením ČSSD v Ústeckém kraji. Širší vedení socialistů ji ale před dvěma týdny odmítlo. Důvodem se stalo to, že na ní bylo málo sociálních demokratů a naopak až mnoho politiků, kteří v minulosti kandidovali za pravicové strany.

Uvádí se, že tu původní, která nesla název Lepší Sever, měl vést krajský náměstek za ČSSD Martin Klika a vedle socialistů na ní měli být i zástupci regionálních hnutí. Na čelných místech přitom měli být politici, kteří před tím, než se stali lídry regionálních hnutí, kandidovali za ODS, TOP 09 či ANO.

Termín, do kterého bude vedení ČSSD mlčet, tak není náhodné. Právě do té doby musí politické strany zaregistrovat kandidátky na Ministerstvu vnitra ČR, pokud se chtějí ucházet o hlasy voličů v krajských volbách. Větší změny kandidátky pak už nejsou možné.