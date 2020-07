Starosta Kolář připravuje žalobu na Filipa za slova o nacistické minulosti jeho rodiny. Chce taky finanční odškodnění

Kolář by žalobu měl podat během několika týdnů. Předtím Filipovi zaslal předžalobní výzvu, ve které po šéfovi komunistů požadoval omluvu za jeho výrok v televizi CNN Prima News, kde v živém vysílání řekl, že Kolářova rodina má nacistickou minulost. Podle Koláře na ni Filip vůbec nereagoval.

„Důkazní břemeno je na straně pana Filipa a já se moc těším na to, co bude u soudu říkat. Já mohu strašně jednoduše doložit, že v naší rodině žádný nacista Otto Kolar nebyl,“ říká Ondřej Kolář.

Jak začal konflikt Koláře a Filipa?

Kromě omluvy podle portálu Aktualně.cz bude v žalobě na ochranu osobnosti požadovat také finanční odškodnění, které by v případě úspěchu u soudu rád věnoval na „něco protikomunistického“.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a předseda KSČM Vojtěch Filip během pořadu na CNN Prima NEWS v květnu diskutovali o přemístění sochy maršála I. S. Koněva z náměstí Interbrigády do depozitáře muzea. Většinou jak Kolář, tak Filip opakovali několik již z dřívější doby známých argumentů.

Nečekaný zlom přišel ve chvíli, kdy se moderátorka Pavlína Wolfová opakovaně Vojtěcha Filipa ptala, co říká na to, že Rusové označili Ondřeje Koláře za nacistu. Na to předseda KSČM utrousil, „že to je rodinná minulost pana starosty“.

„Já myslím, že je to patřičné, protože ta minulost širší rodiny pana starosty je taková. Tady jsou o tom doklady v archivech v Třeboni, jaká je rodinná minulost pana starosty. Širší rodiny tedy myslím,“ doplnil předseda KSČM.

„Pan Filip zřejmě naráží na pomluvu, která se objevila vloni, kdy mě Rusko začalo označovat za nacistu a naráží zřejmě na to, že si někdo dal tu práci v archivech. Nebyly to archivy třeboňské, ale archivy ÚSTRu (Ústavu pro studium totalitních režimů),“ reagoval starosta Prahy 6, zatímco byl přerušován Vojtěchovými slovy: „Na to nenarážím.“

„Zřejmě naráží na to, že někdo řekl, že mým dědečkem měl být gestapák jakýsi Otto Kolar z Českých Budějovic,“ pokračoval starosta.

„Našel si k tomu dokonce kartičku v archivu Ústavu pro studium totalitních režimů. Já vám mohu říct s plným vědomím, že v naší rodině nikdo s gestapem nespolupracoval. A já se velmi ohrazuju proti takovýmto nařčením a je nechutné, že se do toho pouští někdo i takto v živém vysílání. Pane Filipe, vy jste prase.“

Ondřej Kolář a Otto Kolar

Zmínky o údajné nacistické historii Kolářovy rodiny se poprvé objevily už během loňského léta, kdy po sociální síti Facebook koloval příspěvek, podle kterého je starosta v příbuzenském vztahu s agentem gestapa Ottou Kolarem. Tím se mělo údajně vysvětlovat rozhodnutí radnice Prahy 6 zakrýt sochu maršála Koněva, kterou později radnice z náměstí Interbrigády odstranila.

Tuto pomluvu už v minulosti odmítl také otec Ondřeje Koláře Petr Kolář, který dlouhá léta působil v českých diplomatických službách. Zmíněný Otto Kolar ale podle dokumentů zemřel již v roce 1945 v Rakousku, je tedy nemožné, aby byl otcem Petra Koláře, který se narodil v roce 1962. Otec Petra Koláře navíc pochází z Moravy, nikoliv z jižních Čech.

Jestli Filip výrok pronesl na základě tohoto příspěvku, není jasné. Předseda komunistů na opakované dotazy novinářů nereagoval.

„On je místopředseda Poslanecké sněmovny. Jeho funkce tomu, co říká, dává legitimitu. Ve chvíli, kdy v přímém přenosu prohlásí, že je důkaz, že moje rodinná historie je nacistická, tak si 30 procent lidí, co na pořad koukalo, řekne, že na tom asi něco bude, když to říká místopředseda sněmovny," vysvětluje Kolář pro Aktuálně.cz, proč se rozhodl bránit soudně.