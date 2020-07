V Tetchle Mechle se všichni mezi sebou líbali, uvedla pražská hygienička a nazvala novou rizikovou skupinu

Ve čtvrtek ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) označil situaci s covidem-19 za alarmující. Důvodem je rekordní nárůst nakažených a nové ohnisko v Praze. Šéfka pražské hygienické stanice, epidemioložka Zdeňka Jágrová však tvrdí, že koronavirus je stále pod kontrolou a v září by se mohly otevřít i školy. Roušky se však vrátí do MHD.

Jágrová v pořadu Rozstřel na portálu iDnes.cz odmítla tvrzení, že by se covid-19 začal nekontrolovatelně šířit Prahou. Hlavní problém označila klub Techtle Mechle, který se stal novým ohniskem.

„Je to klub zejména pro mladé. Byla jsem poučena, že specialitou toho klubu je, že se tam všichni musí líbat. Je to takové nepsané pravidlo. Takže to samozřejmě přispělo k té nákaze,“ uvedla Jágrová.

Podle ní hygienici znají identitu 90 % účastníků osudového večírku a ostatní dohledávají.

V Praze nedošlo k rozšíření nemoci mezi seniory, kteří patří do rizikové skupiny a ani není velký počet hospitalizovaných osob. Rovněž odmítla označit vysoký růst nemocných za druhou vlnu. „Čísla nerostou exponenciálně,“ vysvětlila.

Pokud by se ale situace zhoršila, v opatřeních by se přitvrdilo.

Hygienička rovněž nazvala novou rizikovou skupinu. Podle ní se jedná o osoby provozující kolektivní sporty.

„Kupodivu jsme šíření viru zaznamenali přímo na hracích plochách, protože hráči nevyužívali sprchy. U hokejistů to pravděpodobně bylo kvůli vlhkosti pocházející z ledu, která byla pro virus příznivější prostředí,“ řekla.

Varovala i před dělníky z ciziny, kteří bydlí ve sdílených bytech.

„Nošení roušek v podstatě zlikvidovalo chřipku. Měli bychom to brát pozitivně, i když roušky dost lidí nekvituje s povděkem. Mohou nám však pomoci při dalších infekcích,“ zmínila pozitiva roušek.

Podle Jágrové se přinejmenším na podzim vrátí povinnost nosit roušky v hromadné dopravě.

Školy by ale měly zahájit začátek školního roku v září a v případě, že by se objevila nákaza, tak by se neměly uzavírat celé.

„Musí se otevřít a pokud by se tam virus objevil, neměly by se už celé zavírat. Jen by se izolovala zasažená skupina. Kolektiv by zůstával spolu a byl by mu uzpůsoben režim školy, provoz by to nemělo příliš narušit,“ uvedla.

Zpřísňování opatření

V Česku tři dny v řadě byly počty nových případů nákazy vyšší než 200. Rekordní je i počet aktuálně nemocných. Ve čtvrtek testy odhalily 235 nových případů a 5154 lidí nemocí zrovna prochází. Většina má ale lehký průběh.

Od začátku března se v Česku nakazilo 14 924 lidí, lékařům se však podařilo vyléčit již 9328 z nich. 368 osob nemoci podlehlo.

V souvislosti s touto situací ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vyhlásil ve čtvrtek večer nová opatření. Od soboty bude nutné nosit roušky na vnitřních hromadných akcích s více než stovkou účastníků a od pondělí budou omezeny tyto akce z tisícovky lidí na 500 osob.

Opatření zpřísňuje i Praha. Od pondělí bude nutné nosit roušky kromě nemocnic i ve zdravotnických zařízeních, jako jsou ordinace a čekárny praktických lékařů či lékárny. Nadále platí povinnost nosit roušky v metru. V ostatních prostředcích MHD jsou doporučené.