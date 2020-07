Že by se léto konečně umoudřilo? Po dešti by konečně příští týden měly přijít tropy

Nejnovější údaje Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zřejmě potěší milovníky sluníčka a vysokých letních teplot. Podle jejich modelu by totiž v následujících 14 dnech měly teploty u nás přesahovat i 30 stupňů celsia. A pokud jde o déšť, pršet by mělo spíše méně.

Konečně to vypadá, že po mnoha propršených a spíše chladných dnech, do Česka dorazí pravé letní počasí.

„V prvních dvou týdnech předpovědi (27. července až 9. srpna.) předpokládáme teploty vzduchu mírně nadprůměrné,“ zveřejnili jsou předpověď meteorologové.

Jaký bude srpen?

Podle nich by mělo být nejtepleji příští týden. To by se totiž teploty mohly vyšplhat i nad 30 stupňů. Za nejteplejší den přitom označují úterý, kdy by mělo být až 32 stupňů.

Co se týče předpovědi na druhou polovinu prázdnin, teplo by mělo přetrvávat i v prvním srpnovém týdnu. Zatím to ale vypadá, že období, které přijde po něm, bude naopak provázeno chladnějšími teplotami.

Model ČHMÚ uvádí, že týdny od 10. do 16. srpna a i od 17. do 23. srpna budou teplotně spíše podnormální. Právě naopak tomu ale má být se srážkami. Zatímco první dva týdny budou podprůměrné, později by mělo deště přibývat. Nejdeštivější by měl být právě týden od 10. do 16. srpna.