Jak zabránit druhé vlně? Babiš prozradil, jestli dojde k plošnému uzavření provozů jako v březnu

Český premiér v první řadě vyzval všechny lidi k zodpovědnosti a disciplinovanosti, pokud jde o předpisy a nařízení hygieniků.

„My musíme pořád v prvé řadě chránit starší osoby a nemocné, kteří jsou ohrožení,“ řekl a prozradil, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nyní připravuje semafor podle krajů, který bude na každý týden stanovovat opatření v příslušném kraji, nošení roušek, omezení počtu lidí na hromadných akcích a další.

Zdůraznil však, že se jedná jenom o předpisy, nikoli přísná omezení.

„V ČR dělají hygieny a ministerstvo zdravotnictví jen preventivní opatření, jako jsou roušky a menší počet lidí na vnitřních akcích, abychom zabránili druhé vlně,“ uvedl s tím, že to nejsou ekonomická omezení, a jarní situace by se tak neměla opakovat.

Volby v říjnu: Odložení nebo korespondenční formát?

Babišovi byla během rozhovoru položena také otázka týkající se nadcházejících voleb. Připomeňme, že ministr vnitra Jan Hamáček sdělil , že současná pravidla nedovolí na podzim hlasovat v krajských a senátních volbách těm, kteří budou v době hlasování v karanténě jako možní nosiči koronaviru nového typu.

Babiš v rozhovoru přislíbil, že se vláda bude snažit, aby i tito lidé mohli volit.

„Náš zájem určitě není, abychom lidi omezovali. Opravdu nejsem nepřítel demokracie a nechci omezovat svobodu lidí,“ prohlásil a dodal, že k vyhlášení mimořádného stavu pravděpodobně nedojde.

Potvrdil, že rychlé schválení korespondenční volby je v programovém prohlášení vlády, avšak pochybuje, že by se to dalo stihnout do krajských voleb. Pokud jde o sloučení podzimních voleb s těmi parlamentními v příštím roce, premiér to považuje za nesmysl.

Nová opatření proti šíření koronaviru

Již od pátku musí lidé nosit roušky při návštěvách zdravotnických a sociálních opatřeních nebo nákupu v lékárně. Toto nařízení se prozatím týká Ústeckého a Libereckého kraje.

Od soboty se vrací plošná povinnost nošení roušek na hromadných akcích nad 100 návštěvníků, které probíhají ve vnitřních prostorách. Toto pravidlo se týká hlavně organizovaných koncertů a večírků, ale také pohřbů a svateb. Nařízení se netýká klubů a restaurací za běžného provozu.

Od pondělí však po celém Česku začnou platit nová pravidla, za kterými stojí rychlý nárůst počtu nově nakažených. Na hromadné akce od pondělí může pouze 500 lidí, přičemž dosud to bylo 1000 lidí.