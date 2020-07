Pro ČT jen 1 % ze dvou miliard. Návrh vlády na reklamu podporující dovolenou v Česku zklamal Noru Fridrichovou

„Vzhledem k průběžnému monitoringu cestovatelských nálad nejen v ČR, ale také na zahraničních trzích, jako nejvhodnější možnost eliminace dopadů vidíme podporu domácího cestovního ruchu mimo hlavní turistickou sezonu a zaměření se na okolní trhy, které pomohou vyrovnat propady v destinacích tradičně zaměřených především na zahraniční klientelu a kde není potenciál nalákat větší množství domácích hostů,“ uvedlo MMR ve zprávě.

Ministerstvo také dodává, že zaznamenaný pokles poptávky po službách cestovního ruchu může mít dalekosáhlé ekonomické následky spojené s navýšením nezaměstnanosti, a to v důsledku uzavírání zařízení a propouštění personálu. „Tento jev bude mít negativní dopad na regiony ČR, rezidenty z pohledu omezení nabídky služeb poskytovaných v regionu, ale i na kvalitu života občanů ČR,“ podotýká se.

Resort tak přišel s návrhem, podle kterého je v plánu vytvořit prostřednictvím médiícílenou na podporu domácího cestovního ruchu . Vláda by v případě souhlasu s návrhem měla poskytnout prostředky státního rozpočtu ve výši 2 miliardy Kč. Peníze pak budou rozděleny do jednotlivých typů médií, přičemž nejvíce peněz má jít do televizí. Jde celkem o 700 milionů korun.

Podle ministerstvem navrženého rozdělení mělo by 50 % všech prostředků určených pro reklamu v rámci televizního vysílání putovat do mediální společnosti Nova Group a 43 % do společnosti Prima Group. Pro TV Barrandov zbývá 5 % plánovaných dotací, zatímco ČT či Óčko každá dostanou 1 % (tj. 7 000 000 Kč) z plánované částky vyhrazené pro propagaci domácího cestovního ruchu na televizi.

Reakce Nory Fridrichové

Celý návrh byl ale odsouzen novinářkou České televize Norou Fridrichovou. Ta jej zkritizovala hlavně kvůli zmiňovanému rozdělení financí, které považuje za nespravedlivé.

„Vládní kampaň na podporu turismu v Česku považuju za vynikající. Nemysleme ve špatných dobách jen na sebe a podpořme české miliardáře (Nova – Kellner, MAFRA - Babiš),“ napsala Fridrichová na svém facebookovém profilu.

Rozdělení peněz mezi jednotlivé společnosti v uvedeném poměru je podle novinářky podmíněno snahou vlády poslat sarkastický vzkaz občanům.

„Navíc v kampani vidím i velký prostor pro kreativitu. Doporučení vlády: MÍSTO JACHTY NA JADRANU – VYRAŽ RADŠI NA ŠUMAVU!“ uzavřela celou věc novinářka ČT Nora Fridrichová.