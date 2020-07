Chlast a kebab v Bruselu: Chudák Kalousek, do pí*i, ani neumí řídit schůzku, popisuje slovenský exministr

Šokující nahrávku deníku SME poskytlo Investigativní centrum Jána Kuciaka. V ní ministr financí Ficovy vlády vypráví své zážitky ze zasedání euroskupiny a Rady Evropské unie pro finanční a ekonomické záležitosti (Ecofin) v době českého předsednictví.

„Až teď jsem pochopil, že vlastně ty Ecofiny, na které jsme chodili, to je ko*otina. To všechno se rozhodne v té euroskupině, to je vlastně ten důležitý mítink. Doteď jsem nechápal, že často na tom normálním Ecofinu nebyli mnozí z těch eurozónních ministrů, byli tam státní tajemníci a velvyslanci. Se*ou na to, je to úplně nepodstatné,“ vysvětloval Počiatek principy bruselského zasedání ministrů. „Tam si vypráví něco nějaké Bulharsko, Rumunsko, Polsko, a vůbec nikoho to nezajímá,“ pokračoval nevybíravě o oficiálním zasedání Ecofinu.

Bývalý minister financií Ján Počiatek/Smer SD rozpráva, ako zastupoval Slovensko v Bruseli... pic.twitter.com/TwrFut4J6K — Neprebudený© (@Neprebudeny) July 23, 2020

Vysvětlil, že euroskupina, kde se schází ministři financí eurozóny, začínala den před Ecofinem, a to v pondělí kolem páté večer, a obvykle se jedná do devíti a jedenácti večer. Na to navazuje v úterý ráno už samotné zasedání Ecofinu.

„No, tak jsem tam tedy musel jet v pondělí. Skončili jsme asi o desáté, celá partička byla jako: A co budeme dělat? Takže zajdeme na chvilku do nějakého baru. Jasně no, a o čtvrté ráno jsme hledali uličku kebabovou, do pí*i, a žrali jsme tam kebaby někde v pí*i. No, a ráno o deváté, jdi si tam do pí*i sednout,“ barvitě líčil své zkušenosti Počiatek prokurátorovi.

„Žáha mě pálila, nevím, co všechno jsme tam sežrali. Smrděl jsem, do pí*i, zle mi bylo, krkal jsem celou dobu. Teď tam ten Čech, chudák, ten nový čerstvý, víš, ne? Ten neumí anglicky a snažil se vést celý mítink. Katastrofa. Nevěděl ani, jak se kdo jmenuje, do pí*i. Tak tam kroutil hlavou, víš ten Kalousek, ne? Však víš, který to je,“ pokračoval ministr.

Ecofin zrovna řídil Miroslav Kalousek a podle slovenského exministra mu to vůbec nešlo.

Kalousek si údajně pletl jména, působil neorganizovaně a kvůli němu se schůzka o několik hodin protáhla.

„Říkal: Jo, chtěl bych říct, že teď má slovo, éééé,“ parodoval českého ministra jeho slovenský kolega. „Normálně má snídaně skončit do deseti, do jedné se jedná, o jedné je pracovní oběd. Tam se dorazí ještě tak možná dvě věci, nažerou se všichni a pak na druhou se jde zase do pí*i,“ popsal obvyklé zasedání Ecofinu.

„Oni teď do dvanácti snídali, protože Čech, do pí*i, maturant, ani neumí řídit schůzi. A není to sranda vést schůzi. Musí to jít rychle jako: Dobře, tak toto už jsme uzavřeli, nevracejme se k tomu, pojďme k jinému tématu. A on nic, on každého nechal vyprávět, a to když je necháš, tak takový Rumun, ten se podle mě těší čtyři týdny, až bude na dalším mítinku, co tam všechno poví. Nikdo to neposlouchá,“ uzavřel.

Kalousek se hájí

V komentáři pro Blesk Zprávy Kalousek popřel, že by jednání nezvládl.

„Co se týče řízení Ecofinu, tak když jsem ho řídil, tak nikdy žádné stížnosti nebyly. Naopak si myslím, že to předsednictví bylo velmi úspěšné a dosáhl jsem historické dohody o DPH,“ tvrdí šéf poslanců TOP 09.

Tehdy v důsledku finanční a ekonomické krize se ministři financí dohodli na snížení sazeb daně z přidané hodnoty na některé služby, jako například stravování, kadeřnictví nebo opravárenství, aby pomohli malým a středním podnikům.

Podle Kalouska ani nemohlo dojít k tomu, že by si pletl jména svých evropských kolegů.

„Všichni jsme vždycky před sebou měli papír, když jsme si nebyli jistí, ale říkali jsme si tam křestními jmény zásadně a ty jsem si nepletl,“ uvedl.

Přiznal ale, že angličtinu moc dobře neovládá, a proto raději jedná přes tlumočníka.

„Při své CzEnglish, kdybych si spletl bondy (anglicky dluhopis - pozn. red.) a bomby, tak by to nemuselo být zrovna úplně dobře,“ odkázal na pozdvižení v Evropském parlamentu, o které se v březnu 2009 postaral český premiér Mirek Topolánek, když jeho tlumočník místo bondů řekl bomby, které si od Američanů vždy někdo koupí.

Uveřejněné záběry v deníku SME patří do sérií videí, jež měl nahrát Trnka ve své kanceláři pro podnikatele Mariana Kočnera, kterého na Slovensku soudí za vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.