Hamáček: Chytrá karanténa nefunguje pod rezortem zdravotnictví

Dle poslankyně chytrá karanténa fungovala pod Ministerstvem obrany ČR, ale přestala, když se přesunula pod rezort Adama Vojtěcha. „Hygiena ani nevyužívá data, která zrovna má,“ sdělila.

S podobným hodnocením souhlasil ministr vnitra Jan Hamáček, který navrhl vrátit projekt chytré karantény obraně, pokud se s tím ministerstvu zdravotnictví pořad nebude dařit. Podotkl rovněž, že by s tím také měl souhlasit ministr obrany Lubomír Metnar a ministr zdravotnictví by měl přiznat, „že mu to nejde“.

Hamáček taktéž dodal, že očekává od rezortu zdravotnictví plán opatření, který má v souvislosti s šířením případů koronaviru v pondělí představit Adam Vojtěch.

„Očekávám, že (ministr zdravotnictví, pozn. red.) na vládě představí nějaký český semafor, co se stane, pokud by se to zhoršovalo,“ uvedl Hamáček.

Covid-19 v Česku

Během soboty bylo v České republice evidováno 131 nových případů nakažených osob novým typem koronaviru. I když je číslo nejmenší z celého týdne, epidemiologická situace v zemi se stále nelepší. Úřady proto znovu zavedly opatření pro prevenci šíření viru, včetně nošení roušek na vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí.

První případ nákazy covidem-19 se objevil v Česku 1. března. Od té doby byla prokázána nákaza u 15 212 lidí. Z tohoto čísla se již 9600 osob vyléčilo a 368 lidí zemřelo, tudíž aktuálně nakažených je 5254.