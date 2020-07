„Mě by covid ohrozit neměl. Nejsem doktor, ale...“ Koukalová přišla s receptem na záchranu zdraví

Není v tomto smyslu výjimkou ani renomovaná sportovkyně Gabriela Koukalová, která na Facebooku detailně popsala, čím se ve svém chování řídí v době nákazy koronavirem.

„Nejsem doktor, ale hodně se řídím jejich radami a pohledem. Informace mám z médií, vím, jak jsme se vyhýbali virům, jako profi sportovci,“ napsala na začátek komentáře autorka.

Psaní svého dlouhého statusu zdůvodnila tím, že sportovci podle jejích slov roušky nosili dávno před koronavirem.

„Pravidelně se hýbu, dlouhodobě se otužuji a pracuji na své imunitě. Mě by covid ohrozit neměl a doktoři by to měli případně zvládnout. Chci jim to ale ulehčit. Zbytečně neriskuji. Mám starší rodiče a v rodině pár lidí s oslabenou imunitou. O ně se bojím. Abych jim něco nepřinesla,“ píše Koukalová.

Dodává, že se snaží žít a pracovat tak, jak se dá, ale svůj program mění, takže některé pracovní schůzky a akce ruší.

Koukalová se nechce potkávat s cizími lidmi v uzavřeném malém prostoru, když to není nezbytně nutné, navíc se odmítá fotit na ulici.

„Takže pokud vás odmítnu, nezlobte se. Social distancing. Byla jsem takto zvyklá přemýšlet i jako profi sportovec. Jít na oslavu narozenin v sychravém počasí, když všichni smrkali mezi 10 kámošů a 20 cizích lidí, taky nešlo. Ohrozili bychom tím sezónu a své kolegy v reprezentaci,“ odkazuje na svou sportovní minulost Koukalová.

Poté autorka pokračuje ve svém lékařském kázání.

„Myslím, že je potřeba ale žít. Dezinfikovat si ruce, používat roušky, když se mají, nebo když to člověk tak cítí. Neohrožovat zbytečně ostatní. Neriskovat víc, než je potřeba, ale žít, jak každý uzná za vhodné a jakou míru rizika je ochotný přijmout. Kvůli své práci, kvůli vztahům s přáteli. Myslím, že taková úplná izolace může taky uškodit psychicky,“ zdůraznila.

V této souvislosti bývalá biatlonistka přiznala, že se s některými přáteli vídá, například si zajde s nimi do kavárny, ale snaží se sedět venku. Přitom přesně ví, jak je kdo zodpovědný a jakou má práci.

„Když se mi zdá nějaké místo přecpané, tak tam nejdu. Když je hospoda normálně zaplněná, stoly od sebe, ráda naopak podpořím podnikatele,“ poznamenala.

Koukalová připomněla, že byla nedávno kamarádovi na svatbě za účasti 70 lidí, ale slavnostní událost se konala venku v zahradní restauraci.

„Žít jak se dá, vyhodnotit si svoje riziko, které je člověk ochotný podstoupit. Být optimistický, chodit do přírody, hýbat se, otužovat se, pracovat pomalu na své imunitě. Nikomu svůj pohled necpu. Takto to vidím já s ohledem na svou rodinu a naše životní okolnosti,“ podotkla na závěr příspěvku celebrita.