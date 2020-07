„Nastupuje tvrdá cenzura.“ YouTube smazal Okamurovi kanál

Předseda SPD Tomio Okamura hovoří o útoku na svobodu slova poté, co mu YouTube smazal jeho původní kanál. Nehledě na tyto útoky se jeho politická strana údajně nevzdá. Zrušením jeho kanálu mu vyhrožuje také Facebook.

„Nastupuje tvrdá cenzura. YouTube mi včera bez jakéhokoli předešlého upozornění zrušil můj kanál. Důvodem zrušení je podle všeho to, že jsem opakovaně zveřejňoval videa, na kterých byly vyobrazeny násilné a kriminální činy migrantů v západní Evropě a „bojovníků proti rasismu“ v rámci hnutí Black Lives Matter v USA. Zrušením mého profilu mi hrozí také Facebook. Jsme svědky tvrdé cenzury a nastupující totality. Jsem ze strany YouTube cenzurován za to, že nesouhlasím s nelegální migrací, islamizací a s politikou EU, a upozorňuji na nebezpečí, která to přináší,“ uvedl na svém Facebooku a dodal, že okamžitě byl vytvořen jeho nový kanál na sociální sítí YouTube.

Zrušení svého kanálu politik považuje za projev útoku na svobodu slova a útok na základní lidská práva.

„To, že mi YouTube zrušil můj původní kanál, kde jsem zveřejňoval necenzurované informace, považuji za hrubý útok na svobodu slova, útok na základní občanské svobody dané Listinou práv a svobod a za porušení volné soutěže politických stran daných ústavních pořádkem ČR,“ prohlásil předseda SPD.

Podle slov Okamury, nehledě na tyto útoky proti němu, jeho politická strana nebude měnit směřování své politiky.

„Ubezpečuji Vás, že hnutí SPD nevzdá boj za svobodu a demokracii a budeme nadále důsledně prosazovat naše heslo, že slušný a pracující člověk musí být na prvním místě,“ dodal k události předseda SPD.

Sociální sítě

Zrušením profilu Tomiu Okamurovi minulý týden vyhrožoval také Facebook, a to „v důsledku pokračujícího porušování zásad komunity“. Hnutí SPD již dříve uvedlo, že dojde-li ke zrušení stránek ze strany Facebooku, politická strana se obrátí na soud.

V souvislosti s příspěvky, které politická strana a její členové publikují na svých sociálních sítích, SPD říká, že jejich obsah neporušuje ani zákony země, ani Ústavu, ani zásady komunit sociálních sítí.