„Cenzura. Nová totalita.“ Ovčáček okomentoval zrušení kanálu Tomia Okamury na YouTube

„‪Jde o cenzuru a pošlapávání svobody slova. Nová totalita pod ideologickou a fluidní zástěrkou “boje s nenávistí” nenávistně zakazuje nepohodlné názory,“ uvedl na svých sociálních sítích mluvčí prezidenta Miloše Zemana.

Podle jeho názoru je pozoruhodné, že k podobným praktikám ze strany sociálních sítí dochází právě nyní, kdy do kin vstupuje film Havel.

„Je pikantní, že ke zvýšeným útokům na svobodu dochází v čase, kdy do kin zamířil film Havel,“ dodal Jiří Ovčáček.

​YouTube Tomia Okamury

Předseda SPD Tomio Okamura na svých sociálních sítích prohlásil, že YouTubu smazal jeho účet. V této souvislosti hovoří o útoku na svobodu slova a příchod otevřené cenzury. Nehledě na to se, podle jeho slov, politická strana SPD nebude měnit.

„Nastupuje tvrdá cenzura. YouTube mi včera bez jakéhokoli předešlého upozornění zrušil můj kanál. Důvodem zrušení je podle všeho to, že jsem opakovaně zveřejňoval videa, na kterých byly vyobrazeny násilné a kriminální činy migrantů v západní Evropě a „bojovníků proti rasismu“ v rámci hnutí Black Lives Matter v USA. Zrušením mého profilu mi hrozí také Facebook. Jsme svědky tvrdé cenzury a nastupující totality. Jsem ze strany YouTube cenzurován za to, že nesouhlasím s nelegální migrací, islamizací a s politikou EU, a upozorňuji na nebezpečí, která to přináší,“ prohlásil Okamura na svém Facebooku, který mu v minulosti rovněž vyhrožoval zrušením jeho účtu, údajně za porušování zásad komunity. V této souvislosti politik zmínil, že pokud by Facebook přistoupil ke smazání jeho účtu, obrátil by se na soudy.

„To, že mi YouTube zrušil můj původní kanál, kde jsem zveřejňoval necenzurované informace, považuji za hrubý útok na svobodu slova, útok na základní občanské svobody dané Listinou práv a svobod a za porušení volné soutěže politických stran daných ústavních pořádkem ČR,“ dodal politik ke zrušení jeho youtubového kanálu.