„Celý týden tady média lhala občanům.“ Premiér Babiš se ve svém hlášení pustil do kritiků

Premiér Andrej Babiš se ve svém týdenním shrnutí Čau lidi pustil do komentátorů, kteří kritizují jednání o evropském rozpočtu a fondu obnovy. Podle Babiše není pravda, že by se Česko zadlužilo. Co se ještě minulý týden událo?

Na začátku svého shrnutí Babiš ocenil návrat vězněných Čechů z Turecka, ze které má velkou radost, protože podle něj turecký prezident Recep Erdogan splnil svůj slib. Připomněl, že s tureckým lídrem na toto téma dvakrát jednal. Zároveň poděkoval jednotlivým zapojeným ministerstvům a BIS.

V pátek večer na pražských Kbelích přistál vládní speciál s dvojicí Čechů, kteří byli propuštěni z tureckého vězení. Miroslav Farkas a Markéta Všelichová byli v roce 2017 odsouzeni za podporu terorismu kvůli spolupráci s kurdskými milicemi YPG.

Evropský rozpočet

Celá operace probíhala v tajnosti a o jejich propuštění se podle informací ČTK dozvěděli i rodiny dvojice Čechů až na poslední chvíli. Farkas a Všelichová původně v Turecku dostali šest let vězení za spolupráci s YPG, kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci. V tureckém vězení si odseděli 3,5 roku.

Následně se Babiš vrátil k jednání o evropském rozpočtu, kde se podle něj podařilo vyjednat obrovský balík peněz a Česko tak dostalo z rozpočtu o několik miliard navíc.

„Mluvím velmi dobře francouzsky, to je výhoda. Mluvím taky německy. Ano. Mluvím,“ obul se do kritiků a upozornil, že jako jediná země si ČR vyjednala převod peněz až do výše 25 procent mezi jednotlivými fondy.

Předseda Evropské rady Charles Michel po čtyřdenních těžkých jednáních s lídry 27 zemí Evropské unie v Brusel nakonec dovedl Evropskou radu ke kompromisu při vytvoření fondu 750 miliard eur na obnovu evropské ekonomiky po koronavirové krizi. Český premiér Andrej Babiš je s výsledky spokojen.

V příštích sedmi letech z rozpočtu Evropské unie, který byl navýšen o fond pokrizové obnovy ekonomik, bude Česko čerpat přes 960 miliard korun. Dalších 15,4 miliard eur si ČR bude moci půjčit za výhodných podmínek v rámci fondu. Novinářům to na závěr bruselského summitu oznámil premiér Andrej Babiš.

„Není pravda, že bychom se zadlužili! Nepište mi nesmysly, nečtěte ty komentáře různých komentátorů, kteří chtějí jen rozdělit společnost, jenom konflikt. A lžou! Lžou!“ napsal Babiš.

Premiér také uvedl, že nelžou pouze tito komentátoři. „Celý týden tady některá vybraná média lhala o tom, že nemáme ochranné pomůcky,“ uvedl Babiš a tentokrát zaútočil na některé novináře. Dodal, že ve skladech je plno materiálu, například přes 65 milionů roušek.

„Celý týden tady média lhala občanům,“ upozornil premiér.

Fungování chytré karantény

Premiér Babiš také vyhodnotil fungování chytré karantény, protože podle něj žvanilové a kritikové netuší, co je chytrá karanténa. A následně začal číst, co chytrá karanténa znamená. Podle něj je náročné vše uřídit, prý to ale funguje.

„Kdyby chytrá karanténa nefungovala, tak jak bychom se, prosím vás, mohli dozvědět, že v tom klubu Techtle Mechtle je k dnešnímu dni 334 lidí v karanténě, 79 bylo pozitivních,“ začal... a dodal, že přicházející do tohoto klubu údajně mají ve zvyku se líbat. „To je strašný průšvih, tohle,“ uvedl premiér.

Nakonec se Babiš opřel i do ODS, když uvedl, že „snižujeme daně, vy jste je zvyšovali“. Upozornil, že se snižuje stočné a až 134 měst snížilo cenu vody.

Druhá vlna kovidu

Statistiky o počtu lidí nakažených novým typem koronaviru v Česku u mnohých vyvolávají obavy, že se karanténní situace z počátku jara bude opakovat. Český premiér Andrej Babiš ale zavedení plošných opatření ekonomického charakteru vyloučil. Zároveň všechny vyzval, aby k preventivním opatřením přistupovali zodpovědně.

Český premiér v první řadě vyzval všechny lidi k zodpovědnosti a disciplinovanosti, pokud jde o předpisy a nařízení hygieniků.

„My musíme pořád v prvé řadě chránit starší osoby a nemocné, kteří jsou ohrožení,“ řekl a prozradil, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nyní připravuje semafor podle krajů, který bude na každý týden stanovovat opatření v příslušném kraji, nošení roušek, omezení počtu lidí na hromadných akcích a další.

Zdůraznil však, že se jedná jenom o předpisy, nikoli přísná omezení.