V úterý nás čeká tropický den. Očekávají se ale i bouřky a déšť

V týdnu od 27. července očekávají meteorologové teploty nad 25 stupňů Celsia a zároveň nebudou klesat pod deset stupňů. Úterý bude den s tropickými teplotami, které by se měly šplhat až ke 34 stupňům. A jaké počasí nás čeká v dalších dnech?

Meteorologové uvádějí, že horké počasí by mělo vydržet do konce týdne. Rovněž noční teploty budou vysoké, mohou stoupat až k 19 stupňům. V souvislosti s tím se čekají také bouřky a silný déšť.

Ke třiceti stupňům by měla rtuť teploměru vyšplhat na začátku týdne, v druhé polovině to bude jen mírně. V pondělí nás čeká polojasná až skoro jasná obloha. Během dne může dojít k přibývání oblačnosti a na severovýchodě se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Noční teploty se budou pohybovat od 15 do 11 stupňů a přes den lze očekávat 25 až 29 stupňů.

Úterý by mělo být velmi teplé s teplotami až ke 34 stupňům Celsia. Večer by však mohly přijít i bouřky.

„Prakticky na celém území by se teploty měly pohybovat od 30 do 34 stupňů Celsia. Ale začne nás během dne a zejména k večeru studená fronta. To znamená, že od jihozápadu čekáme přibývání oblačnosti a místy se vyskytnou i bouřky, které mohou být silné,“ uvedl pro Radiožurnál Štefan Handžák.

V polovině týdne bude oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami 19 až 15 stupňů Celsia. Přes den bude 24 až 28 stupňů. Závěr pracovního týdne bude podobný – ve čtvrtek i v pátek by měly být teploty mezi 23 až 28 stupni. Meteorologové rovněž předpovídají slunečný víkend s teplotami kolem 30 stupňů.

Nebezpečí požárů

Ohledně vysokých teplot zveřejnili výstrahu ke vzniku požárů meteorologové již včera.

„Výjimečně mohou teploty překročit i 34 stupňů Celsia, zejména ve středních Čechách. Větrné počasí bude přispívat v úterý k případnému rychlému šíření požárů,“ informoval ČHMÚ včera.

Co se týče varování meteorologů, pak zvýšená pozornost by měla být ve středních Čechách, Praze, Libereckém, Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji. V Praze bude pak v této souvislosti platit zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech.

V souvislosti s vysokými teplotami doporučují meteorologové dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách.