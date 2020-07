Konečná o platech v ČR: Třít bídu s nouzí? Chceme pravý opak

Na úvod autorka poznamenala, že Jeff Bezos, majitel nadnárodního řetězce Amazon, vydělá každé tři vteřiny tolik, jako průměrný Čech za celý život.

„Jen během chvíle, kdy jste četli toto jednoduché sdělení, vydělal víc než průměrná česká rodina za celý rok,“ zdůraznila politička.

Poté se zastavila nad tím, o co bojuje její strana.

„Až vám někdo bude tvrdit, že my komunisté jsme nepřející lidé, kteří jenom chtějí srazit na kolena ty úspěšné a protěžovat nemehla, tak jim řekněte výše uvedenou informaci,“ poznamenala Konečná s tím, že Bezosovi stačí pár vteřin, aby vydělal tolik, kolik za celý život vydělá například lékař, který každý den zachraňuje lidské životy.

Europoslankyně dodala, že za pár okamžiků má v kapse víc než někdo, kdo celý svůj život zasvětil pomoci svým bližním a své znalosti a schopnosti využívá, aby lidé mohli být zdraví a prožít šťastný život nebo někdo, kdo se stará o bezpečnost nebo děti.

„Pokud vám někdo bude tvrdit, že my komunisté chceme nespravedlivě trestat úspěšné, tak mu řekněte, že se velmi plete,“ napsala.

Podle slov Konečné KSČM usiluje o pravý opak.

„Chceme, aby ti, kteří pracují pro společnost a bez jejichž práce bychom se neobešli, nemuseli třít bídu s nouzí. To je podle mého opravdová spravedlnost a ne to, že se neustále rozšiřují nůžky mezi nejbohatšími a zbytkem občanů,“ uzavřela svůj příspěvek poslankyně.

Jen proto, aby se uživili

V květnu Konečná rozebírala perspektivy zavedení nepodmíněného základního příjmu v ČR. Podle ní by takový krok znamenal podstatnou změnu veškerého systému v oblasti sociálního zabezpečení. Navíc to může přispět k upevnění pozic občanů na trhu práce a růstu jejich platů. Není to však nástroj ke zvýšení motivace pro hledání práce.

Když poslankyně uvažovala nad možnými způsoby vyřešení sociálních a ekonomických následků současné pandemie covidu-19, zdůraznila, že v některých státech se již aktivně začalo uvažovat o různých variantách sociální podpory pro určité skupiny obyvatelstva. V souvislosti s tím zmínila Španělsko a Spojené státy, kde se především jedná o různé typy sociálních dávek, včetně jednorázových.

Co se týče nepodmíněného základního příjmu, ten ve své klasické podobě a v omezeném rozsahu byl zkoušen ve Finsku. Podstatou tohoto experimentu bylo to, že během dvou let stát vyplácel vybrané skupině nezaměstnaných občanů příjem, a to ve výši 560 eur.

Politička přiznala, že neexistují žádné záruky toho, že případné zavedení nepodmíněného základního příjmu může přispět ke zvýšení motivace hledat si práci.

Dodala, že vlastně ani nepovažuje tento cíl za prvotní. Podle ní jde především o to, abychom poskytli lidem možnost a čas najít si tu práci, která jim bude vyhovovat nejvíce.

„…dnes jsou lidé nuceni přijmout špatně placené, nedůstojné či úplně zbytečné pracovní pozice jen proto, aby se uživili. To je naprosto v souladu s logikou kapitalismu, kde většina lidí nemá jiný způsob obživy než prodej své pracovní síly,“ podotkla Konečná.