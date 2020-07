Xaver klade ČT nepříjemné existenciální otázky

Luboš Veselý se ve svém přímém přenosu Xaver Live ze svého studia věnoval otázce, zdali by měl skončit moderátor České televize Jakub Železný. Jablkem sváru jsou jeho slova o tom, že kdokoli se dotkne památky Milady Horákové, toho vyhodí ze studia této veřejnoprávní televize.

V této otázce je, podle slov Veselého, příslušný management České televize, který by měl na podobnou otázku najít odpověď.

„Vyhazovat někoho ze studia mně přijde nešťastné. Ještě to navíc sdílely další weby, další média. Bohužel to jsou detaily, které dělají z České televize tu nafoukanou, nabubřelou instituci, a je to pro diváky, kteří se skládají mimo jiné i na výplatu pana Železného, nepříjemné,“ uvedl ve svém streamu moderátor.

Veselý upozornil na diskuzi o tom, zdali si moderátoři a zaměstnanci veřejnoprávní televize mohou psát na sociálních sítích, co se jim zachce. Upozornil na to, že britská BBC má podle jeho slov úzus, který říká, že píší-li její zaměstnanci cokoli na sociální média, tak si mají představit, že to píší jménem BBC.

„Aby se zase neměřilo dvojím metrem. Mám takovou obavu,“ dodal.

Veselý se táže, kde je hranice toho, co je přípustné. Ilustruje to slovy o tom, že jinému redaktorovi může zase ležet v žaludku jiná osoba.

„Ta debata není o Miladě Horákové. Tu zavraždili odporným způsobem komunisté, to je zavrženíhodné, hnusné (…) Nevím ale, jestli jí strážit tímto způsobem a tímto člověkem (Železným). To je ten můj problém,“ uvedl na účet chování Jakuba Železného člen Rady ČT.

„Zajímá mě, kdo všechno může být vyhozen ze studia a co to znamená, dotknout se někoho,“ prohlásil Luboš Veselý.

Další přešlapy Železného

Luboš Veselý se ve svém streamu také věnoval slovům Železného o Ludvíku Svobodovi.

„Teď sleduji kauzu Ludvík Svoboda, nechci to tady rozpitvávat. Ani tak nejde o to, jestli Svoboda má mít, nebo nemá mít nábřeží. Jde spíš o to, že novinář v médiu veřejné služby nemá projevovat svůj názor na to. Takže je to takové nešťastné,“ uvedl člen Rady České televize na slova Jakuba Železného o tom, že Ludvík Svoboda má „bůhvíproč“ stále ještě v Praze nábřeží.