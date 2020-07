Koronavirový semafor. Vojtěch vytáhl nové trumfy proti nákaze

Většina České republiky by byla bílá. Zelená by platila jen v některých okresech Moravskoslezského a Středočeského kraje a na Jihlavsku. Žlutá by zůstala pouze Praha, prohlásil v pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Bílá barva znamená nulové či prakticky zanedbatelné riziko. Zelená barva znamená nejnižší, oranžová střední a červená vysoké riziko nákazy koronavirem. Žlutá barva přitom podle ministra Adama Vojtěcha znamená začínající komunitní přenos.

Podle informací českých médií s aktuální situací na semaforu nesouhlasí pražský primátor Zdeněk Hřib. „Moc nechápu, proč by Praha měla být jako jediná v tom vyšším stupni,“ uvedl pro ČTK. Hlavní město podle jeho názoru má nižší počet nakažených na 100 tisíc obyvatel než řada dalších okresů. Nemá přitom vyšší podíl komunitního šíření ani více hospitalizovaných.

Ministerstvo zdravotnictví spustí semaforový systém až od příštího týdne. Do té doby se situace může změnit.

„Cílem je dát veřejnosti předvídatelný plán, jaké kroky mohou přijít v souvislosti s určitou epidemiologickou situací v jejich regionu. Lidé budou vědět, jaká opatření mohou očekávat. Pro hygienické stanice a samosprávy je to metodika, která jim dá návod, jak postupovat. Sjednotíme tak postupy napříč ČR,“ uvedl ministr na adresu chystaného koronavirového semaforu.

Změny ve statistice

Ministerstvo zdravotnictví během včerejška výrazně upravilo statistiky aktuálně nemocných koronavirem. Jejich počet z hodiny na hodinu klesl až o třetinu. K úpravě počtu nemocných došlo údajně na základě provedeného auditu.

Audit aktuálních počtů pacientů s koronavirem nařídil během minulého týdne sám ministr Vojtěch. Jednalo se již o třetí audit s tím, že v budoucnu mají další následovat.

Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, řekl, že některé hygienické stanice v krajích byly v poslední době vytíženy bojem s epidemií v lokálních ohniscích nákazy. Aktualizace údajů o počtech vyléčených pro ně z toho důvodu nebyla prioritou.

„Není to žádný skok, který by měnil podstatu hodnocení celé epidemie," uvedl Dušek na adresu aktualizovaných čísel.