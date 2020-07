Počet nakažených koronovirem v Česku opět roste. Ministerstvo hlásí 195 nových případů

Minulý týden byl v Česku ve znamení nárůstu nových případů nákazy koronavirem, zatímco v pondělí bylo odhaleno 168 nových nakažených, v pátek to již bylo 279 nakažených, což bylo nejvíce od 28. června.

Česko od začátku epidemie hlásí 15 516 potvrzených případů. Za pondělí přibylo 195 nakažených a nyní je v zemi 3 828 aktivních případů, 150 nakažených muselo být hospitalizováno v nemocnicích. Lékaři od března vyléčili 11 315 pacientů, naopak viru podlehlo 373 lidí.

Český semafor

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a jeho rezort přišli s novým nástrojem pro boj s koronavirem – semaforem. Ten má od příštího týdne vyhodnocovat epidemiologickou situaci v jednotlivých okresech země.

Většina České republiky by byla bílá. Zelená by platila jen v některých okresech Moravskoslezského a Středočeského kraje a na Jihlavsku. Žlutá by zůstala pouze Praha, prohlásil v pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Bílá barva znamená nulové či prakticky zanedbatelné riziko. Zelená barva znamená nejnižší, oranžová střední a červená vysoké riziko nákazy koronavirem. Žlutá barva přitom podle ministra Adama Vojtěcha znamená začínající komunitní přenos.

S aktuální situací na semaforu však nesouhlasí pražský primátor Zdeněk Hřib. „Moc nechápu, proč by Praha měla být jako jediná v tom vyšším stupni,“ uvedl pro ČTK. Hlavní město podle jeho názoru má nižší počet nakažených na 100 tisíc obyvatel než řada dalších okresů. Nemá přitom vyšší podíl komunitního šíření ani více hospitalizovaných.

Ministerstvo zdravotnictví spustí semaforový systém až od příštího týdne. Do té doby se situace může změnit.

Změny ve statistice

Ministerstvo zdravotnictví během neděle výrazně upravilo statistiky aktuálně nemocných koronavirem. Jejich počet z hodiny na hodinu klesl o třetinu. K úpravě počtu nemocných došlo údajně na základě provedeného auditu.

Audit aktuálních počtů pacientů s koronavirem nařídil během minulého týdne sám ministr Vojtěch. Jednalo se již o třetí audit s tím, že v budoucnu mají další následovat.

Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, řekl, že některé hygienické stanice v krajích byly v poslední době vytíženy bojem s epidemií v lokálních ohniscích nákazy. Aktualizace údajů o počtech vyléčených pro ně z toho důvodu nebyla prioritou.