Zemřela herečka Božena Böhmová

„Další smutná zpráva. V sobotu 25. července odešla herečka Božena Böhmová, zlá pokladní z legendární Ženy za pultem, sálová sestra z Nemocnice na kraji města nebo manželka předsedy Josefa Větrovce z Chalupářů. Skoro na den přesně před rokem jsem byl za paní Böhmovou v nemocnici na návštěvě a udělali jsme spolu velký rozhovor. Byla hovorná, vzpomínala na své kolegy i role... Sice již byla upoutána na vozík, ale obdivoval jsem, že v 94 letech jí to ještě tak myslí. Byla to příjemná návštěva, kdy jsme toho probrali opravdu hodně, podepsala mi fotky pro známé, udělali jsme i pár jejích fotografií k rozhovoru... Potom jsem jí ještě několikrát volal. Naposledy jsem ji navštívil jedno lednové odpoledne. Měla ve vojenské nemocnici pokoj sama pro sebe a přinesl jsem jí časopisy s našimi rozhovory a také hromádku dalších časopisů, aby ukrátila dlouhou chvíli. Byla z nich nadšená a těšila se, jak si v nich druhý den počte. Chvíli jsme si povídali, ale byla unavená, tak jsme se rozloučili, že se zase někdy zastavím s časopisy a zavzpomínáme na její hereckou kariéru. Jenže přišel koronavir a já se za ní už nedostal. Říkal jsem si, že jak se v srpnu uvidím s její dlouholetou kamarádkou Jiřinou Bohdalovou, poprosím ji, aby mi pro ni napsala pozdrav, který ji pak i s časopisy přivezu. Člověk míní, Pán Bůh mění... R.I.P.“ napsal Miroslav Graclík na Facebooku.

Božena Böhmová se narodila 22. února 1925 v Přísečné u Českého Krumlova. V době 2. světové války odešla do Prahy a po osvobození v roce 1945 svou hereckou dráhu započala v souboru Obratník, který měl provozovat pouliční divadlo podle sovětského vzoru.

V roce 1947 odešla do Gottwaldova (dnešní Zlín), kde posílila soubor tamního Divadla pracujících. V období 1952-1960 byla členkou Slezského divadla Zdeňka Nejedlého v Ostravě.

Do Prahy se vrátila v roce 1962 a získala angažmá v Divadle E. F. Buriana, kde působila až do odchodu do penze. Před filmovou kamerou se objevila ve filmech Hrdina má strach (1965), Smuteční slavnost (1969), Já to tedy beru, šéfe (1977), Ten svetr si nesvlíkej (1980) a dalších. Představila se také v seriálech Nemocnice na kraji města, Chalupáři či Žena za pultem.

Věnovala se také dabingu, její hlas zní například v oblíbené pohádce Mrazík.

Od Herecké asociace při příležitosti sedmdesátých narozenin obdržela cenu Senior Prix (1995).

Zemřel Jan Skopeček

Včera v pražské Nemocnici Na Bulovce zemřel herec Jan Skopeček ve věku 94 let. Nejslavnější postavy ztvárnil v seriálech Tři chlapi v chalupě nebo filmových Kameňácích. Na kontě měl více než 150 rolí.

Svou hereckou kariéru ve filmu Skopeček odstartoval v roce 1952, a to v dramatu Únos. Poté si zahrál ve filmech Dobrý voják Švejk; Vyšší princip; Kdo chce zabít Jessii?; Drahé tety a já; Marečku, podejte mi pero; Parta hic nebo S čerty nejsou žerty.

Byl zakládajícím členem libeňského Divadla pod Palmovkou. Napsal šest divadelních her a několik rozhlasových dramatizací. Od svých sedmdesáti let se kromě divadla a filmu začal věnovat psaní písňových textů, které zhudebnil kytarista a zpěvák David Laštovka.

Jeho manželkou byla herečka Věra Tichánková, která zemřela v roce 2014.