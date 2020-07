Jak se seznámit s hvězdou? Plíšková promluvila o seznámením s fotbalistou Hanckem

Kristýna Plíšková se rozpovídala, že na samotném počátku ani nevěděla, že Dávid Hancko je fotbalista, který v uplynulé fotbalové sezóně hostoval v pražské Spartě. Celý vztah podle tenistky začal jedním lajkem na Instagramu.

„Já mu na Instagramu dala lajk a on se toho chytil. Začali jsme si psát, pak z toho bylo hned společné bydlení a teďka plánujeme velkou budoucnost,“ uvedla Plíšková v pořadu. „Ani jsem nevěděla, že je fotbalista. Vypadal vysokej, to mě zaujalo. Zdálo se mi, že je to sympaťák a hodnej kluk, což se i potvrdilo,“ dodala k seznámení sestra Karolíny Plíškové.

Na první randě si Plíšková doslova počkala, protože musela čekat až do čtyř do rána. „Posouval se jim let, už to jinak nešlo, tak jsem si řekla, že třeba zapůsobím,“ uvedla se smíchem.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Ďakujem lasinkoooo ♥️♥️♥️🏆🙏🏼👩🏼‍🤝‍👨🏽 Příspěvek sdílený Dávid Hancko (@davidhancko), Čec 1, 2020 v 2:53 PDT

Kristýna Plíšková také uvedla, že ji ani moc nechyběly turnaje, které byly zrušeny kvůli koronavirové krizi. Jak řekla, mohla alespoň více času trávit se svým fotbalistou Dávidem Hanckem. Z jejích slov vyplývá, že v budoucnu bude volit jiný tenisový plán, aby neměla čtyři turnaje po sobě, nechce se totiž vzdát času s Hanckem.

Odhalila také trávení času v době karantény, kdy oba zamilovaní trénovali spolu.

„Trénovali jsme spolu, já jsem měla něco od svého kondičáka, taky se mnou všechno odběhal. Pro něho jsou moje tréninky v porovnání s jeho lehký, dělali jsme toho hodně společně,“ uvedla Plíšková.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Doma je doma🏡👩🏼‍🤝‍👨🏽♥️ Příspěvek sdílený Kristyna Pliskova (@kristynapliskova), Bře 28, 2020 v 7:37 PDT

Nová fanynka pražské Sparty se také přiznala, že dříve fotbal moc nesledovala, ale ani dnes není žádnou velkou sparťankou. Na zápasy přítele Hancka se však snaží chodit.

„Nikdy jsem fotbal moc nesledovala, ani teď nejsem nějaká velká sparťanka. Kdyby byl ve Všenorech, tak bych fandila Všenorům. Pokud to jde, tak chodím na každý zápas. Musím se ale přiznat, že pár důležitých situací jsem třeba prošvihla, protože jsem se zrovna nedívala… I jeden gól, Davidův snad ne,“ dodala.

Dovolená zamilovaných

Kristýna Plíšková s Dávidem Hanckem stihli i krátkou dovolenou v Chorvatsku, ze které oba na Instagramu sdíleli fotografie.

Na profilu tenistky se objevila nová fotografie, na níž je dotyčná zachycena v modrých dvoudílných plavkách. Leží přitom na lodi a opaluje se. Na sobě má sluneční brýle. Podobnou fotografii sdílel i fotbalista Hancko.

Zobrazit příspěvek na Instagramu One pic in bikini and byeeeee Croatia😆🌞🌊🧜🏻‍♀️⛵️♥️ Příspěvek sdílený Kristyna Pliskova (@kristynapliskova), Čec 16, 2020 v 1:42 PDT

Pár se nedávno vydal také na cestu na Slovensko. O tuto cestu nepřišli ani fanoušci na sociálních sítích.

Kristýna Plíšková pochází z rodiny Radka Plíšky a Martiny Plíškové. Tenisu se věnuje již od svých čtyř let. Tenis hraje profesionálně i její o dvě minuty mladší dvojče Karolína Plíšková, s níž v počátečních fázích kariéry Kristýna obvykle na turnajích hrála čtyřhru. Zajímavé je, že Kristýna hraje levou rukou, kdežto Karolína při hře drží raketu pravou rukou.