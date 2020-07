Rozšíření Dukovan. ČEZ a stát podepsaly smlouvy o stavbě nového bloku

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš podepsali smlouvu k plánovanému novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. ČEZ má vybrat dodavatele nového dukovanského bloku do konce roku 2024, stavět se začne v roce 2029, potvrdil Havlíček.

„Následující vláda tento projekt bude muset dotáhnout. Budou se muset definitivně rozhodnout, jak k jádru přistoupí,“ řekl dnes ministr průmyslu. „Česká republika nemá jinou cestu než cestu jadernou. Jen obnovitelné zdroje nepokryjí naše potřeby. Je potřeba, aby přenosová soustava byla stabilní,“ doplnil.

Česko by mělo teď projednat otázku s Evropskou komisí, která musí státní podporu schválit. Příští týden by stát měl do Bruselu poslat první, takzvaný prenotifikační dokument.

„Elektrárnu Dukovany nedostavujeme, ale nahrazujeme půlku kapacity jejího výkonu,“ připomněl zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl, který bude mít na starosti jednání s EK.

Rosatom stále ve hře

Dne 30. června proběhla schůze se zástupci vlády a opozice za účasti premiéra Babiše o dostavbě Dukovan. Kromě otázky financování projekt doprovází i spor ohledně účasti Ruska a jeho státní společnosti Rosatom.

Například poslanecký klub TOP 09 trval na tom, aby stát měl možnost vyloučit ze soutěže firmy, které by mohly představovat pro Českou republiku bezpečnostní hrozbu. Jde zejména o společnosti z Ruska a Číny. Tento návrh ale Babiš odmítl.

„Naši výzvu, aby byli ze stavby v Dukovanech předem vyřazeni Rusové a Číňané, premiér odmítl. Novou ekonomickou analýzu taktéž. Podařilo se prosadit aspoň další jednání o smlouvách,“ napsala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ke schůzce.