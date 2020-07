Leo Luzar: Neneseme stigma kolonialismu. Istanbulskou smlouvu odmítám

„Ratifikaci Istanbulské úmluvy, která zatím pouze štěpí společnost, odmítám,“ uvedl Luzar, jehož vyjádření bylo publikováno na facebookových stránkách KSČM.

„Vždy jsem jako poslanec a člen petičního výboru upozorňoval na problémy spojené s projednáváním a hlavně s kvalitou diskuze a argumenty v rámci debat k Istanbulské smlouvě. KSČM spolu s drtivou většinou občanů velmi citlivě vnímá ochranu žen v oblastech světa, kde jsou díky náboženství a tradicím považovány za občany “druhé” kategorie,“ uvedl poslanec.

Podle jeho názoru by právní řád České republiky mohl sloužit jako příklad ochranných mechanismů před negativními společenskými jevy.

„Stejně tak odmítáme kriminalizaci sexuálních menšin a zavádění tmářství do společnosti. Náš právní řád by mohl sloužit jako příklad v ochranných mechanizmech před těmito negativními jevy. Ne že by nebylo co upřesnit a mnohdy i rozhodnutí našich soudů by vyžadovala obsáhlejší vysvětlení. Pokud však vývoj společnosti vyžaduje právní pojmenování nových trestných činů a nápravu nefunkčních zákonů, jsme připraveni jejich urychlené projednávání v parlamentu navrhnout nebo podpořit,“ prohlásil na adresu Istanbulské smlouvy Luzar.

Česká republika je podle jeho slov součástí jiného kulturního okruhu a jako taková nenese vinu za příkoří konané jinde ve světě ve jménu kolonialismu či globálního kapitalismu.

„Co však odmítám, je kolektivní vina za příkoří konaná ve světě. My neneseme stigma koloniální velmocí týkající se otrocké práce, ani nejsme odpovědni za globální kapitalismus a jeho zavíráni očí před problémy kvůli zisku. Proto ratifikaci smlouvy, která zatím pouze štěpí společnost, odmítám. Tento silový postup totiž přináší více problémů, než řešení. Pokud by nechtěla být Evropská unie pokrytecká, mohla by přestat obchodovat se státy, pod jejichž zákony ženy trpí. Jenže bohatství těchto zemí a geopolitické zájmy USA tomu brání,“ uzavřel Leo Luzar své vyjádření na Facebooku KSČM.

Jiří Ovčáček

K aktuální debatě o Istanbulské smlouvě se na svých sociálních sítích vyjádřil i tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Podle jeho názoru se jedná o ideologický text vyvolávající nesváry.

„Je neskutečné, jak se liberálové snaží namluvit, že Istanbulská úmluva brání před násilím. Je to přitom především ideologický text, který v mnoha zemích vyvolává jen zlou krev a zbytečně rozděluje společnost. Proto je to úmluva špatná,“ prohlásil mluvčí prezidenta na svém Facebooku.

Debata o Istanbulské smlouvě

Aktuální vlnu debat o Istanbulské smlouvě vyvolaly zprávě, že česká vláda o ní měla jednat na svém pondělním zasedání. Tyto informace nakonec byly vyvráceny portálem Parlamentní listy, jež informovaly, že Istanbulská smlouva nebyla zařazena na program pondělního jednání.