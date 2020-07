„Když jsou v sázce evropské hodnoty, tak jde legendární šetrnost stranou.“ Zahradníková setřela Kalouska za krásná slova

„Rodina, kde si všichni společně půjčí, aby investovali do společné budoucnosti, je pak skutečně rodina více semknutá. Když se zadlužuje proto, aby to jedni projídali druhým, je to naopak. To je ten zásadní rozdíl mezi evropskou dohodou a naším českým deficitem,“ stojí v jedné z Kalouskových poznámek na Twitteru.

​„Už je to 10 let, co nám od Miroslava Kalouska přišla složenka na 121 000 Kč. Tehdy pan poslanec horoval s vervou sobě vlastní proti veřejnému dluhu. Před nedávnem se stejným odhodláním horoval proti návrhu rozpočtu Babišovy vlády s deficitem 500 miliard Kč. Vládě vzkázal, že chce zničit naši zemi,“ připomněla na začátku politička.

Vzhledem k výše uvedenému Zahradníková by předpokládala, že se zakladatel TOP 09 a bývalý ministr financí postaví také proti zadlužování na úrovní Evropské unie.

„Je to jen pár dní, kdy se členské státy na jednání v Bruselu dohodly na zadlužení vskutku astronomickém, abych použila oblíbené slovo kolegy Kalouska,“ zdůraznila.

Poté poukázala na to, že místo jednoznačného odsouzení píše Kalousek o evropské rodině, semknutí a společné budoucnosti.

„Když jsou v sázce evropské hodnoty, tak jde legendární šetrnost bývalého ministra financí prostě stranou,“ zdůraznila autorka komentáře.

„Ale... žádný dišputát proti gustu. Každý to máme nastavené jinak,“ uzavírá příspěvek Zahradníková.

Sledující si také nenechali ujít možnost vyslovit se ke Kalouskovu výroku.

„Orwell ve svém románu 1984 tento ‚jev‘ nazval doublethink. Doublethink je schopnost udržet pohromadě dvě zcela protikladné informace a zároveň oběma pevně věřit. Orwell byl vizionář,“ napsal František Petrík.

„Všichni si, pane Kalousku, společně půjčí, aby sanovali zhoubnou migrační politiku pohlavárů EU, a dluhy států, které tuto politiku aktivně provádějí. Nic se tím nezachrání, nic se nesemkne, nezlepší. Naopak, vyostří se rozpory a nesouhlas. Zatíží se budoucnost, zaplatí se to, co se prožralo (abych použil Kalouskovy výrazy) v minulosti a prožírá nyní,“ konstatoval Milan Liška.

„Jojo... Mirečkovy principy jdou stranou, pokud se jedná o šetření v EU. Nechť mu je jeho řitní alpinismus papalášům v EU omluvou,“ uvedl Zbyněk Novák.